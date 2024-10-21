Мавзолей на любой вкус

В Кливленде, в Rocket Mortgage FieldHouse, состоялась 39-я церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. На ней чествовали Шер, Оззи Осборна, Dave Matthews Band, Мэри Джей Блайдж, A Tribe Called Quest, Kool & The Gang, Foreigner и Питера Фрэмптона. О справедливости на церемонии — Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Оззи Осборн наблюдал за церемонией, сидя на троне Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Следующая фотография 1 / 9 Оззи Осборн наблюдал за церемонией, сидя на троне Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP

Начиная с 2007 года, с Грандмастера Флэша, в Зал славы рок-н-ролла вводят представителей хип-хопа. Это помогает расширять аудиторию и популяризировать бренд. Каждый год это артисты, чья музыка повлияла на всю массовую культуру и чья свобода высказываний была сродни рок-н-ролльной. В 2024 году в Зал славы ввели группу A Tribe Called Quest и певицу Мэри Джей Блайдж. A Tribe Called Quest — часть «догламурной» истории хип-хопа, а расцвет Мэри Джей Блайдж связан с MTV 1990–2000-х, а главное — с Пи Дидди, который был ее первым продюсером. Скандалы вокруг Пи Дидди (см. “Ъ” от 6 октября) не сказались на решении экспертов, ежегодно выбирающих из длинного списка тех, кто достоин попадания в Зал славы. Важнее то, что хип-хопу теперь отданы не одна, а две позиции в обойме, при этом за бортом институции по-прежнему остаются важнейшие рок-артисты, такие, например, как Iron Maiden. Впрочем, фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон называет Зал и музей славы рок-н-ролла «мавзолеем рока» и не считает большой честью быть «похороненным» в Кливленде.

Никто не осмелится сказать, что чужое место занимает здесь 78-летняя Шер. Она по-настоящему революционная фигура в популярной музыке, да и «рок-периоды» в ее карьере тоже бывали. Но ярче всего всегда звучали ее поп-хиты. И для церемонии введения в Зал славы была выбрана песня «Believe», не только не имеющая ничего общего с рок-н-роллом, но и давшая зеленый свет автотюну — самому характерному и ненавидимому элементу поп-музыки XXI века. Песню вместе с Шер исполнила Дуа Липа, символ крупнобюджетного и бездушного попа. А торжественную речь перед выходом Шер на сцену произнесла кинозвезда Зендая. Очевидно, что кливлендская институция с каждым годом все больше старается наладить связь с самой широкой публикой разного возраста.

В Зал славы рок-н-ролла ввели Оззи Осборна. Он страдает болезнью Паркинсона и сам петь не мог, но, сидя на специальном троне прямо на сцене, наслаждался тем, как его хиты исполняют коллеги. Воспроизвести голосовой тембр Оззи — задача невыполнимая. В этом перед церемонией признавался солист группы Tool Мейнард Джеймс Киннан, которому выпало исполнить песню «Crazy Train». Это не удалось ни Билли Айдолу, который взялся за «No More Tears», ни Джелли Роллу с «Mama, I’m Coming Home». Однако аккомпанирующая группа, состоявшая из барабанщика Чеда Смита, бас-гитариста Роберта Трухильо и гитаристов Закка Уайлда, Эндрю Уотта, Стива Стивенса и Вольфганга Ван Халена, с лихвой компенсировала отсутствие виновника торжества у микрофона.

Присутствие продюсера Эндрю Уотта, ответственного за последние альбомы Оззи, а также за множество громких релизов 2020-х, относится к той же категории то ли светской, то ли индустриальной необходимости, что и Дуа Липа в дуэте с Шер. Без Уотта теперь попросту ничего не обходится, как и без бородача с татуированным лицом Джелли Ролла, который в 2024 году появляется везде, от сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне до фестиваля Hangout, где он поет с Ланой Дель Рей. Эти два персонажа сильно уступают в легендарности прочим участникам чествования Оззи, но очень заметны на музыкальном рынке. И Зал славы рок-н-ролла готов выдвинуть их на передний план.

Из всего нынешнего списка введенных Оззи Осборн, вероятно, больше всего соответствует образу музейного рокера. Но в ряду новых избранных был и гитарист Питер Фрэмптон, далекий по части коммерческого ажиотажа от прочих героев вечера. Ввести его в Зал славы рок-н-ролла доверили вокалисту The Who Роджеру Долтри. Он сказал, что Фрэмптон всегда был «беспокойной душой», но оставался верен своей главной любви — гитаре. 74-летний Питер Фрэмптон страдает от дегенеративного заболевания мышц и уже даже успел сыграть официальный прощальный тур, но с прошлого лета гастролирует снова.

Наконец, в отдельной категории «Награда за музыкальное мастерство» Зал славы рок-н-ролла в этом году отметил группу MC5. Последние двое участников легендарной прото-панк-команды, Уэйн Крамер и Деннис Томпсон, ушли из жизни в нынешнем году. Однако буквально на днях увидел свет альбом, который они успели записать под руководством Боба Эзрина (Pink Floyd, Kiss, Deep Purple). Объявив со сцены о посмертной награде для MC5, участник церемонии Том Морелло вышел к журналистам и повторил свою давнюю просьбу к Залу славы: «Приведите уже наконец сюда гребаных Maiden!»