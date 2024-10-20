Два титула на троих

Минувшая неделя оказалась удачной для российского тенниса. В финале Ningbo Open, китайского турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $922 тыс., первая ракетка России Дарья Касаткина в трех партиях обыграла Мирру Андрееву и гарантировала себе место в первой десятке по итогам года. А в Казахстане на Almaty Open, состязании Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн, отличился Карен Хачанов, который сломил упорное сопротивление канадца Габриэля Диалло и впервые за шесть лет выиграл два титула в течение одного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв в Нинбо второй титул в этом сезоне, Дарья Касаткина обеспечила себе место в первой десятке рейтинга WTA по итогам года

Фото: AFP Выиграв в Нинбо второй титул в этом сезоне, Дарья Касаткина обеспечила себе место в первой десятке рейтинга WTA по итогам года

Фото: AFP

Перед началом финала в Нинбо Дарья Касаткина и Мирра Андреева стояли в мировом рейтинге недалеко друг о друга, во втором десятке, но по остальным параметрам это был матч двух совершенно разных теннисисток. Если 17-летняя Андреева по большому счету лишь начинает свой путь в профессиональном спорте и до этого провела лишь один победный для себя финал на небольшом турнире категории 250 в Яссах, то Касаткина, которая старше своей соперницы на десять лет, наработала огромный опыт столь ответственных встреч. Опыт, конечно, неоднозначный. Из восемнадцати предыдущих финалов на турнирах WTA она выиграла лишь семь. Однако в данном случае даже такую статистику следовало трактовать в ее пользу. Касаткина, безусловно, лучше знала, как подвести себя к этому финалу, да и времени на подготовку имела чуть больше. Первый сет ее полуфинала против Паулы Бадосы, по окончании которого испанка, взяв четыре гейма, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, завершился в субботу на пару часов раньше, чем встреча Андреевой с Каролиной Муховой, также закончившаяся досрочно — при счете 6:2, 1:0 в пользу россиянки.

Неудивительно, что в дебюте Касаткина выглядела явно предпочтительнее. В первой партии, продолжавшейся 34 минуты, Андреевой не удалось зацепить ни одного гейма.

В те минуты на глаза самой юной теннисистки первой сотни мирового рейтинга то и дело наворачивались слезы.

Поэтому, когда она и в начале второй партии уступила свою подачу, показалось, что скоро все закончится.

Однако вместо быстрой развязки случился крутой поворот — Андреева не только взяла четыре гейма подряд, но и вскоре оставила за собой второй сет. А потом она выдала еще одну серию — из пяти выигранных геймов, поведя в третьей партии — 3:0. Но с ходу довести дело до конца не удалось, а затем снова напомнили о себе девичьи нервы.

В итоге — 6:0, 4:6, 6:4, и когда на церемонии награждения Андреева разрыдалась, Касаткина очень трогательно успокаивала ее.

Несмотря на обидный для себя результат, Андреева, которая провела свой последний официальный турнир в этом году, решила очень важную задачу. В рейтинге по итогам года она будет стоять не ниже восемнадцатого места, а возможно, даже пятнадцатой — если преследовательницы, в том числе россиянка Диана Шнайдер, в ближайшие две недели выступят неудачно.

Касаткина же не только сохранила за собой звание первой ракетки страны, но и минимум до начала следующего года обеспечила себе позицию в топ-10, поднявшись в текущей классификации с одиннадцатой позиции на девятую. Более того, в случае выхода в финал аналогичной «пятисотки» в Токио, где ей при посеве присвоили третий номер, Касаткина в начале ноября поедет в Эр-Рияд на итоговый турнир WTA Finals запасной.

Тем временем на Almaty Open, турнире АТР, который уже в пятый раз проходил в Казахстане, переехав в Алматы из Астаны, победу одержал Карен Хачанов. И победу крайне важную, ведь, несмотря на февральский титул, завоеванный в Дохе на другом состязании категории 250, нынешний год складывается для третьей ракетки России не слишком благополучно.

Проведя на данный момент 22 турнира, Хачанов на восьми из них выбывал на старте и еще на пяти проигрывал свой второй матч.

Состав участников Almaty Open соответствовал его категории. Игроков первой десятки в сетке не оказалось, первым был «посеян» американец Фрэнсис Тиафо (15-й в мире), а Хачанов (26-й) получил третий номер, одолев на пути к финалу финна Отто Виртанена, Бейбита Жукаева из Казахстана и австралийца Александра Вукича. В финале на россиянина неожиданно вышел двухметровый канадец Габриэль Диалло, который в понедельник впервые войдет в первую сотню мирового рейтинга. В конце второй партии этому 23-летнему теннисисту, уступавшему 2:4, за счет мощной подачи и качественного удара слева удалось временно перехватить инициативу, но в конце концов опыт Хачанова сыграл решающую роль. Он победил за 2 часа 22 минуты — 6:2, 5:7, 6:3 и немного приблизился к первой двадцатке, поднявшись в рейтинге на 24-ю позицию.

Болельщики со стажем, конечно, помнят, что однажды Дарья Касаткина и Карен Хачанов, который из Алматы отправился в Вену на турнир категории 500, уже брали титулы практически одновременно.

Было это шесть лет назад на последнем Кубке Кремля, проводившемся в спорткомплексе «Олимпийский», когда они считались едва ли не главными надеждами российского тенниса. Однако поиск параллелей между нынешними их победами, пожалуй, будет искусственным. Ведь если Касаткина близка к завершению одного из лучших сезонов в карьере, то о Хачанове такого не скажешь. Просто успех в Алматы лишний раз доказывает, что потенциал этого уже очень опытного теннисиста, находящегося в расцвете сил, явно не соответствует его нынешнему месту в рейтинге.

Евгений Федяков