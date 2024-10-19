«Главное — сверить свои часы, действительно ли, вы успешны в бизнесе»

Четвертая церемония награждения лауреатов деловой премии «Коммерсантъ года 2024» прошла вечером в пятницу, 18 октября, в Екатеринбурге на площадке «Синара Центра». Победители были определены в восьми номинациях. Мероприятие посетили более 250 человек. За тем, как прошел вечер, наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Елена Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония вручения премии «Коммерсантъ года 2024» представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области в «Синара Центре»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Церемония вручения премии «Коммерсантъ года 2024» представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области в «Синара Центре»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В течение четырех лет проведение премии «Коммерсантъ года» становилось главным событием осени для бизнеса и власти. В этом году площадкой проведения мероприятия стал «Синара Центр». Пройдя мимо гардероба на первом этаже, можно было видеть фотовыставку «День и ночь» Евгении Яблонской, где фотографии были сделаны с самых высоких точек Екатеринбурга в разное время суток. Поднявшись по винтовой лестнице на второй этаже, гости невольно погружались в атмосферу делового праздника: квартет передавал волнительное настроение вечера, участники продвигались в большой зал.

Премия «Коммерсантъ года» учреждена в 2021 году, она направлена на популяризацию значимых достижений в сфере коммерции, содействия в достижении успеха в предпринимательской деятельности, создания условий для эффективной деловой коммуникации. В рамках премии награждаются предприниматели, которые продемонстрировали профессионализм и мастерство в своей области, показав самый значительный рост выручки по итогам года. Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области. Организатором мероприятия является ИД «Коммерсантъ-Урал», соорганизатором — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Партнерами премии в 2024 году стали ювелирный дом Moiseikin, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», «Ситилинк».

Премии победителям вручали заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, президент Уральской торговой промышленной палаты Андрей Беседин, директор СОФПП Валерий Пиличев, глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Екатеринбурге Ирина Домина, управляющий директор региона Урал компании «Ситилинк» Елена Леонова и другие знаковые персоны для своих отраслей. Вел церемонию телеведущий Максим Путинцев.

«Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я очень волнуюсь. Но каждый раз, находясь здесь, я чувствую, какое у нас есть классное интересное сообщество, которое всегда поддерживает такие инициативы, как премия "Коммерсантъ года". Уже четвертый раз мы со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства собираем вас всех, чтобы наградить первых из лучших, оценить и показать ваши успехи, результаты, которые вы достигаете в своем бизнесе. Ведь в бизнесе, как в семье, всегда нужно крепкое плечо, опора и дружеская здоровая атмосфера», — отметила генеральный директор ИД «Коммерсантъ Урал» Марина Архипова.

Премия «Коммерсантъ года» проводится ежегодно. На ней отмечают заслуги предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ), кроме того, она дает возможность расширить круг знакомств, мотивацию попасть в первые ряды, а также поделиться опытом и результатами ведения бизнеса.

«Премия "Коммерсантъ года" завоевала большой авторитет бизнес-сообщества. Организаторы сделали очень прозрачные показатели: их не так много и не так мало, они самые важные, это выручка и количество сотрудников. Самое главное для тех, кто участвует в этом мероприятии — сверить свои часы, действительно ли, вы успешны в бизнесе и впереди всех. Кроме того, возможность найти своих партнеров и коммуникации для того, чтобы продолжать свой бизнес»,— подчеркнула председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и подарила Марине Архиповой роскошный букет.

Видеообращение специально для премии записал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, который ранее всегда присутствовал лично. На этот раз он отсутствовал по уважительной причине — представлял регион на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. По его словам, он не мог не уделить внимание любимой премии: «"Коммерсантъ года" одна из объективных премий по показателям. И, это та популяризация МСБ на практике, которую вы видите. Пусть с каждым годом в премии участвуют все больше предприятий, чтобы мы могли видеть динамику и объективный рост показателей и по количеству рабочих мест, и с точки зрения баланса, и, чтобы наша продукция радовала потребителей».

Объявляли победителей представители власти и бизнеса, в том числе партнеры номинаций.

Победителями премии в восьми номинациях стали:

«Креативные индустрии» — генеральный директор ООО «Фудфейсру» (занимается производством картонных стаканов) Андрей Лодкин;

«Гостинично-ресторанный бизнес» — директор ООО «Фарфор» (управляет бизнес-отелем 4* FarFour Inn & Suite) Вероника Чантырь;

«Обрабатывающее производство» — учредитель ООО «ОМК-Инжиниринг» (занимается производством металлических свай и металлоконструкций) Сергей Полончук

«Образование, культура и социальное предпринимательство» — директор «Школьная лига» (специализируется на комплексном оснащении образовательных учреждений) Анна Чистопашина;

«Пищевое производство и сельское хозяйство» — учредитель ООО «Дело в шоколаде» (занимается производством наборов для детей под брендом «Три кота») Станислав Герштейн;

«Строительство и проектирование» — директор инжиниринговой компании ООО «ИК Энергософт» Василий Кузовков;

«Торговля» — индивидуальный предприниматель Анна Онохина (производство одежды под брендом annuko);

«Услуги» — индивидуальный предприниматель Алена Еремина (услуги по проведению и организации гастрономических мероприятий, оформление креативного кейтеринга, образованием в сфере гастрономии).

Победителем специальной номинации СОФПП «Самозанятые в креативных индустриях» стала Оксана Туз, которая занимается изготовлением украшений ручной работы в различных техниках и обучением других мастеров.

«Церемония "Коммерсантъ года" такая же юная и молодая, завоевавшая свой высокий статус, как город Екатеринбург», — отметила заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. — Большое спасибо участникам за то, что проявляете свой уральский характер, инициативу, креативность, заявляете о себе как о лидерах бизнес-обществу Екатеринбургу и Свердловской области».

Лауреатам вручили ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, дипломы, подарки от партнеров мероприятия — бренда Chateau Tamagne, велнес-клуба «Тихвинъ», букетной «Бёрд».

После официальной части премии победители и гости могли пообщаться в неформальной обстановке. Завершился вечер джазовым выступлением певицы Ксении Дворецкой.

Елена Медведева