Мэрия Нижнего Новгорода выделила 60 млн рублей на работу городовых в 2024 году

На реализацию проекта «Новый городовой» в 2024 году из бюджета Нижнего Новгорода выделили 60 млн руб. В прошлом году объем затрат составил 54,3 млн руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в администрации в ответ на запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее сообщалось, руководителя АНО «Центр туризма и организации "Горький"» Глеба Коновалова подозревают в мошенничестве. 10 октября Нижегородский райсуд арестовал его на месяц и 10 суток, до 18 ноября включительно. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Несмотря на арест руководителя АНО продолжает работать под руководством исполняющего обязанности, рассказали в мэрии.

По данным сайта Минюста, в 2023 году АНО потратила на реализацию проекта «Новый городовой» 27 млн руб., еще 254 тыс. руб. на его продвижение, еще 287 тыс. руб. — на его «функционирование». На выплату зарплаты сотрудникам АНО направила 24,9 млн руб., 2,4 млн руб. — на приобретение основных средств.

Там сообщили, что за девять месяцев городовые написали 650 обращений по поводу состояния объектов городской инфраструктуры и проинформировали власти о проблемах. Кроме того, они проинформировали 14 тыс. жителей города и туристов по интересующим их вопросам.

Чиновники рассказали, что городовые провели для 3,8 тыс. групп бесплатные экскурсии, и еще 5 тыс. экскурсий по маршрутам своего патрулирования, а также 35 уроков в школах.

В мэрии считают, что «значимый эффект» работы городовых — оперативное реагирование на нарушение общественного порядка и оказание помощи людям. В частности в 2024 году городовые пресекли 250 случаев хулиганства, 52 раза оказали доврачебную помощь и помогли найти родителей пятерых потерявшихся детей. Кроме того, они 850 раз проинформировали ГАИ о нарушениях ПДД и 38 раз возвращали потерявшиеся вещи. Также на их счету 1,7 тыс. профилактических бесед с нарушителями общественного порядка.

Александра Викулова