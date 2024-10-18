Наггетсы и мясо птицы из Свердловской области начали продавать в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начали продавать наггетсы и мясо птицы от птицефабрики «Рефтинская» из Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Компания планирует поставлять в ОАЭ порядка 50 тонн своего товара каждый месяц. Она прошла аудиторскую проверку Gulftic-ICSC Halal и получила международный сертификат, позволяющий поставлять халяльную продукцию на зарубежный рынок: это вся продукция предприятия, в том числе тушка, субпродукты, полуфабрикаты и колбасы. Сегодня продукты птицефабрики представлены уже в двух местных торговых сетях.

При производстве халяльной продукции необходимо не только соблюдать особые требования к сырью по правилам ислама, но и иметь отдельные производственные помещения, оборудование, инвентарь и спецодежду для работников.

«Внешнеэкономическая переориентация России на Восток не могла не отразиться на экспортных возможностях сельхозпредприятий. Мы видим серьезный запрос со стороны восточных стран на российскую продукцию, в том числе и под знаком Halal. Мы намерены работать в этом направлении, расширять ассортиментную линейку и географию продаж»,— отметила управляющий директор «Уральской агропромышленной группы» Ирина Макарова.

Сегодня агропромышленный комплекс Свердловской области экспортирует продукцию в более чем 25 стран — больше всего экспортного товара отправляется в Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Экспорт мяса птицы вырос в девять раз относительно показателей 2023 года.

Напомним, в период с июля по август 2024 года предприятия Свердловской области экспортировали 48 тонн конфет и готовых продуктов, содержащих какао, на 11 млн руб. Весовой объем продукции вырос на 8%, а стоимость — на 30%. В лидерах по поставкам шоколадных конфет Азербайджан и Грузия.

Ирина Пичурина