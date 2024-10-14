В Екатеринбурге сбили 12-летнюю девочку, выскочившую на дорогу

В Екатеринбурге вечером 13 октября сбили 12-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу. Она доставлена в городскую больницу №9 с различными травмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Инцидент произошел в поселке Полеводство, на ул. Трактористов, 5 около 17:20 13 августа. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Santa Fe допустил наезд на девочку, которая находилась на дороге в неположенном для перехода месте. Машиной управлял 37-летний житель Екатеринбурга со стажем вождения 21 год, трижды привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии он был трезв.

По словам водителя, он двигался по ул. Трактористов со скоростью 30 км/ч, когда с правой стороны неожиданно выбежала девочка. Он применил экстренное торможение, но все равно совершил наезд. Мама девочки пояснила, что находилась дома в момент ДТП, а ребенок гулял на улице. Дочь рассказала ей, что отвлеклась на игру и не заметила, как вышла на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства случившегося, участников ДТП, провели замеры и составили документы. Они проведут обследование школы, где обучалась девочка, на предмет изучения школьниками прав дорожного движения. В ведомстве призвали родителей вырабатывать привычку соблюдать ПДД у детей.

Ранее ГИБДД разыскивала водителя на Porsche, скрывшегося с места аварии на ул. Малышева. В ДТП пострадали трое, в том числе пассажирка Porsche.

Анна Капустина