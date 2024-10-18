Полимеры примеряют к больницам

Мировой рынок медицинских изделий из пластмасс в ближайшие пять лет будет расти на 8% в год и к 2029 году увеличится в 1,5 раза, прогнозируют аналитики. Драйверами должны выступить страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китай и Индия. В России этот сегмент более чем на 70% зависит от импорта, а мощности местных производителей недозагружены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Объем мирового рынка медицинских полимеров к 2029 году относительно 2024 года вырастет почти в 1,5 раза, до $60,5 млрд. Это соответствует ежегодному росту в среднем на 8%, следует из обзора MarketsandMarkets. Как отмечают аналитики, росту рынка способствуют совместимость медицинских пластмасс со стерилизацией, химическая стойкость и легкий дизайн, что делает такие пластики незаменимыми для разработки медицинских устройств и имплантатов. Еще больше увеличил спрос переход к одноразовым медицинским изделиям, говорится в отчете. Лидером на мировом рынке медицинских полимеров выступает Азиатско-Тихоокеанский регион за счет развития инфраструктуры здравоохранения и большого числа пациентов в Китае, Индии и Японии.

Российский рынок полимерных медицинских изделий пока в большой степени зависит от импорта.

По итогам 2022 года СИБУР оценивал объем этого рынка в 125 тыс. тонн. По данным, прозвучавшим на заседании комиссий РСПП по химической, фармацевтической и медицинской промышленности, 96% в потреблении полимерных медицинских изделий в РФ приходится на пять сегментов: перчатки, одежда и нетканые материалы, шприцы, лабораторные изделия, системы инфузионной и трансфузионной терапии. Но 79% этой продукции импортировалось из Китая и Европы.

По оценкам НИУ ВШЭ, в России выпускается менее трети необходимых для медицинской отрасли марок полимеров. В частности, для обеспечения потребностей в одноразовых шприцах к 2028 году их производство нужно увеличить практически в три раза, что потребует замещения импорта до 7,5 тыс. тонн полимеров в год.

В СИБУРе оценивают объем годового потребления одноразовых медицинских шприцев в РФ в 2,5–3 млрд штук в год, что соответствует 14 тыс. тонн сырья. Как отмечают в компании, существующие мощности внутреннего производства способны полностью удовлетворить потребности рынка государственных и муниципальных закупок, но на сегодня они недозагружены.

Так, говорят в СИБУРе, крупнейшие предприятия по выпуску шприцев работают не более чем на 30% своей мощности. В компании это объясняют сохраняющейся тенденцией закупки импортных изделий из-за низкой цены.

До недавнего времени, продолжают в СИБУРе, в России не было локальной специальной марки полипропилена для шприцев, отвечавшей современным требованиям качества и безопасности. Но сегодня, отмечают в компании, есть результаты замещения импорта одноразовых медицинских расходных материалов по всей технологической цепочке, от выпуска специализированных марок полимерного сырья до готовых изделий. Потенциал производства новых специальных марок полипропилена, полиэтилена, ПВХ, синтетических каучуков, латекса и полистирола в фармацевтической и медицинской отраслях СИБУР оценивает в 30–40 тыс. тонн в год.

Собеседники “Ъ” в компаниях сектора говорят, что для развития локальных производств необходима поддержка государства и протекционистские меры. Так, отмечают источники “Ъ”, для создания в короткие сроки новых производств вакуумных пробирок для взятия крови, закрывающих потребности рынка, ключевым фактором стало ограничение участия импортной продукции в госзакупках.

Ольга Мордюшенко