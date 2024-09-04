ВС оказал медицинскую помощь

Медицинские изделия необязательно используются именно врачами и только в профильных учреждениях. Применение таких товаров в домашних условиях не отменяет их медицинского назначения, которое подтверждается госрегистрацией. К таким выводам пришел Верховный суд РФ (ВС), рассмотрев спор импортера с таможней по поводу налогообложения ввозимых в РФ ручных фотоэпиляторов. Таможенники доначислили компании более 9 млн руб. НДС, посчитав, что эпиляторы являются не медицинскими, а косметическими бытовыми приборами, которые не имеют налоговой льготы. Арбитражные суды поддержали ведомство, но ВС признал претензии таможни незаконными. Юристы отмечают важность решения для импортеров, учитывая популярность таких товаров и рост споров об их классификации, а также влияние налоговой нагрузки на конечную цену продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

ВС опубликовал решение по спору между Внуковской таможней и ООО «Бьюти решения» по поводу налогообложения ввозимых в РФ ручных фотоэпиляторов. Компания задекларировала их по коду 9018 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — «приборы и устройства, применяемые в медицине». Ввоз таких товаров освобожден от НДС. Но таможенники решили, что налоговая льгота не применяется, так как в технической документации изделия причислены к «косметическим бытовым приборам» и «не обладают признаками профессионального прибора или устройства, используемого в профессиональной деятельности врачами». От компании потребовали доплатить за ввезенную партию 9,12 млн руб.

«Бьюти решения» обжаловали решение таможни в суде. В подтверждение своих аргументов импортер отмечал, что фотоэпиляторы зарегистрированы как медицинские изделия.

Но арбитражные суды трех инстанций решили, что регистрационное удостоверение подтверждает только безопасность прибора. По мнению судов, для освобождения от НДС товар должен «в большинстве случаев использоваться только в профессиональной практике» врачами для постановки диагноза, профилактики, лечения болезни либо оперирования. Ручной же фотоэпилятор можно использовать для «косметических процедур» в домашних условиях и «без участия практикующего медицинского специалиста», что не позволяет отнести его к медицинским изделиям, говорится в судебных актах.

Последней надеждой импортера стал ВС, который увидел основания для передачи дела в экономколлегию (см. “Ъ” от 1 августа). Рассмотрев спор, коллегия признала незаконными решения таможни, дав разъяснения нижестоящим судам, как рассматривать подобные споры.

ВС указал, что при проверке классификации следует «установить характеристики товара как с точки зрения его состава и функциональных особенностей, так и назначения» и соотнести их с «текстом товарной позиции с учетом пояснений». К «приборам и устройствам, применяемым в медицине» относится «широкий диапазон» изделий, которые в большинстве случаев действительно используются только в профессиональной практике, заметила коллегия, поэтому импортеры должны представить доказательства, что ввозимый товар «применяется в медицине и является медицинским изделием».

Между тем понятие медицинского изделия закреплено в законе «Об основах охраны здоровья граждан», который предполагает проведение технических и клинических испытаний, токсикологических исследований, экспертизы качества, эффективности и безопасности продукта, допуская в оборот лишь изделия, прошедшие госрегистрацию. Спорные фотоэпиляторы процедуру госконтроля прошли и получили регистрационное удостоверение. Кроме того, отметил ВС, по документам основной функцией прибора является «лечение болезней, связанных с повышенным количеством волос», в том числе псевдофолликулита, гипертрихоза, гирсутизма, а применение прибора допускается как в специальных клиниках, так и в домашних условиях по рекомендации.

Таким образом, «возможность домашнего применения изделия сама по себе не лишает его статуса медицинского изделия, поскольку в силу свойств и характеристик спорный товар является объектом государственного контроля», подчеркнула коллегия.

Сослался ВС также на рекомендации коллегии Евразийской экономической комиссии, в которых прямо говорится, что продукция для проведения фотоэпиляции может относиться к медицинской, если предназначена производителем для применения в этих целях. Таким образом, таможенники не подтвердили наличие оснований для иной классификации товара, а импортер доказал, что изделия относятся к медицинским, подтвердив право на льготу по НДС, заключила коллегия.

Советник МКА «Аронов и партнеры» Сергей Смирнов считает решение ВС «абсолютно обоснованным и имеющим огромное решение для бизнеса». Руководитель проектов таможенной практики Taxology Денис Сидоренков объясняет, почему важен единообразный подход по таким спорам: «Для бизнеса большие риски создает ситуация, когда в отношении одинаковых товаров применяются разные подходы к налогообложению, тогда один из товаров становится менее конкурентоспособным».

Позиция таможни и судов как раз создавала неопределенную ситуацию с тем, какую силу среди прочих доказательств имеет госрегистрация. По мнению юриста Legal Principles Ольги Седовой, «удостоверение о регистрации должно быть определяющим фактором при классификации, поскольку оно выдается Росздравнадзором по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий».

Господин Смирнов отмечает, что споры о классификации импортируемых товаров в связи с их применением в медицинских или бытовых целях сейчас весьма актуальны, а главным является «вопрос о статусе товара и области его применения». «Подобная продукция может использоваться как в клиниках, так и дома по рекомендации профильных специалистов, при этом товар может относиться к разным кодам ТН ВЭД и иметь разное налогообложение»,— рассказывает он. Льгота по НДС на ввоз медицинских изделий обусловлена тем, что они относятся к «категории социально значимых товаров», поясняет госпожа Седова, «чем меньше налоговая нагрузка, тем конечная стоимость товара ниже и он станет доступнее в медицинской сфере».

1,13 тысячи регистраций медицинских изделий совершено в первой половине 2023 года, по подсчетам “Ъ” на основе реестра Росздравнадзора.

Ключевой вывод ВС, по мнению Сергея Смирнова,— это допустимость использования товара «в бытовых условиях», которая «не лишает его статуса медицинского изделия с точки зрения таможенного оформления». «Этот подход должен потенциально оградить рынок "народных" (применяемых в том числе и в домашних условиях) медицинских изделий от повышения таможенных платежей»,— полагает господин Сидоренков. По его словам, решение ВС поможет бороться с «игнорированием назначения спорного товара» со стороны таможенных органов.

Рисков злоупотреблений со стороны бизнеса Денис Сидоренков не опасается, «так как получение удостоверения на медицинское изделие — процесс сложный и контролируемый государством». И если в госрегистрации отказано, такой товар уже нельзя будет задекларировать как медицинский и получить льготу по налогу, добавляет Ольга Седова. Господин Смирнов предупреждает, что таможенники все равно «будут проверять поставки на соответствие назначения кодам ТН ВЭД», поэтому советует бизнесу «подкреплять свою позицию независимыми заключениями специалистов».

Анна Занина, Ян Назаренко