Вымогатели создавали похоронный фон

Первоуральский городской суд приговорил к 16 годам колонии строго режима двух жителей Екатеринбурга, обвиняемых в вымогательствах у местного жителя Вячеслава Курбанова наркотиков и денег. По версии следствия, господин Курбанов посуточно сдавал квартиру, однако в день приемки жилья квартиросъемщика на месте не оказалось. В квартире арендодатель обнаружил 640 доз наркотиков, которые он сдал в правоохранительные органы. Вскоре ему начали поступать угрозы, к его квартире обвиняемые подбросили гроб с отрубленной свиной головой. Вину подсудимые не признали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вину подсудимые не признали

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Вину подсудимые не признали

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел осенью 2023 года. По версии следствия, житель Первоуральска Вячеслав Курбанов посуточно сдавал квартиру. На следующий день, когда он вернулся для приемки жилья, квартиросъемщика на месте не оказалось. В жилище он обнаружил мелкие свертки и пакет с наркотиками, которые, спустя две недели, сдал сотрудникам полиции. Всего он обнаружил 640 доз наркотиков.

Вскоре ему начали поступать сообщения с угрозами о расправе и требованиями вернуть деньги в размере от 200 тыс. руб. до 5 млн руб.

«Два дня подряд в ночное время в квартиру, где проживал мужчина, неустановленные лица, разбивая оконное стекло, закидывали две дымовые шашки и тяжелые предметы с записками, содержащими угрозы причинения вреда здоровью»,— сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Организатор шантажа, дело которого выделено в самостоятельное производство, нанял жителей Екатеринбурга Андрея Агалакова и Никиту Нилогова, которые за вознаграждение согласились вымогать у Вячеслава Курбанова деньги и наркотики. Они прибыли в Первоуральск, приобрели монтажную пену с краской и с ее помощью запенили дверь квартиры потерпевшего, а также расписали стены в подъезде.

Затем обвиняемые через интернет приобрели отрубленную голову свиньи, воткнули в нее нож с фотографией Вячеслава Курбанова и положили ее в гроб, объявив вознаграждение 1 млн руб. за голову потерпевшего.

По данным региональной прокуратуры, Агалаков и Нилогов разбили стекло, чтобы пробраться в подъезд Вячеслава Курбанова, но были замечены соседями, из-за чего скрылись с места происшествия.

Впоследствии сотрудники полиции взяли семью потерпевшего под государственную защиту.

Как сообщили в прокуратуре, в четверг, 17 октября, Первоуральский городской суд приговорил Андрея Агалакова и Никиту Нилогова к 16 годам колонии строгого режима по п. «а», «б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Во время прений гособвинение запрашивало для них наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Вину подсудимые не признали.

Мария Шараева