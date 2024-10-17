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Полпред в УрФО Артем Жога вошел в попечительский совет Ельцин-центра

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога вошел в попечительский совет Президентского центра Бориса Ельцина, сообщили в пресс-службе организации. Он стал членом совета «по должности», ранее в него входил предшественник господина Жоги на посту полпреда Владимир Якушев.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно уставу Ельцин-центра, в его попечительский совет также входят глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Остальные члены совета устанавливаются персонально. В функционал совета попечителей входит обсуждение стратегических целей музея, рассмотрение и утверждение его ежегодных отчетов, а также плодотворное и конструктивное сотрудничество с организацией.

Напомним, Артем Жога занял пост полпреда в Уральском федеральном округе 3 октября, он сменил на посту Владимира Якушева, покинувшего его 24 сентября. До назначения господин Жога был спикером народного совета ДНР.

Анна Капустина

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