Полпред в УрФО Артем Жога вошел в попечительский совет Ельцин-центра
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога вошел в попечительский совет Президентского центра Бориса Ельцина, сообщили в пресс-службе организации. Он стал членом совета «по должности», ранее в него входил предшественник господина Жоги на посту полпреда Владимир Якушев.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Согласно уставу Ельцин-центра, в его попечительский совет также входят глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Остальные члены совета устанавливаются персонально. В функционал совета попечителей входит обсуждение стратегических целей музея, рассмотрение и утверждение его ежегодных отчетов, а также плодотворное и конструктивное сотрудничество с организацией.
Напомним, Артем Жога занял пост полпреда в Уральском федеральном округе 3 октября, он сменил на посту Владимира Якушева, покинувшего его 24 сентября. До назначения господин Жога был спикером народного совета ДНР.