Путин назначил спикера парламента ДНР Жогу полпредом президента в УрФО

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщили на официальном сайте Кремля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания»,— говорится в документе.

Артем Жога сменил на посту Владимира Якушева, который покинул должность 24 сентября. Господин Якушев работал полпредом в округе с 2020 года, в июне 2024 года председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев назначил его врио секретаря генсовета партии. В среду, 25 сентября, Владимир Якушев был избран первым вице-спикером Совета федерации. Полномочиями сенатора от исполнительной власти Тюменской области его наделил губернатор Александр Моор.

Артему Жоге 50 лет. Он уроженец поселка Широкий (Магаданская область), в 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли. С 1990-х годов проживал на Украине в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти на Украине в феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта», подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола).

После гибели Арсена Павлова в 2016 году подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир. Сам господин Жога занял должность начальника штаба батальона. После гибели сына в марте 2022 года стал командиром «Спарты».

В сентябре 2023 года в ДНР прошли первые парламентские выборы после вхождения региона в состав РФ, по итогам которых господин Жога был избран депутатом Народного совета ДНР от ЕР. Позже парламентарии одобрили его кандидатуру на пост спикера.

В декабре 2023 года на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах в 2024 году, на что тот ответил согласием. Сам господин Жога стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам голосования действующий глава государства набрал 87,28% голосов избирателей.

Василий Алексеев