Стоимость реконструкции ДК Ленина в многоквартирный дом превысит 2 млрд рублей

Приспособление под современное использование разрушенного Дворца культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде будет стоить более 2 млрд руб. Сейчас частный инвестор проекта ведет переговоры с банком о проектном финансировании. Об этом в городской думе рассказал гендиректор КП «Дом.НН» Виталий Щеголев, добавив, что по проекту есть утвержденная госэкспертизой проектно-сметная документация и выдано разрешение на строительство. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», инвестором стал нижегородский застройщик «Объектстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДК Ленина

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ ДК Ленина

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

ДК Ленина планируется перестроить в многоквартирный дом. При этом здание – объект культурного наследия, но предметом охраны является только его внешний облик. Поэтому в обязательства застройщика при реконструкции войдет только сохранность фасада.

Некоторые депутаты высказали опасения, что фасад будущего дома-ОКН, оказавшийся в собственности множества его жителей, не будет эффективно сохраняться. Однако председатель комиссии гордумы по имуществу Кирилл Лазорин заметил, что в Нижнем Новгороде практика сохранения показывает обратное, приведя в пример Бусыгинский дом в Автозаводском районе.

Иван Сергеев