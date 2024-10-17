0,5 процента составил рост цен производителей в РФ в сентябре к августу 2024 года, сообщил Росстат. Это ниже ожиданий консенсуса аналитиков «Интерфакса» в начале октября (0,7%) и минимум с января. Причина — снижение цен в добыче при росте в обработке на 1,3%. Первые октябрьские опросы промышленности ИНП РАН показали дальнейшее снижение оптимизма, начавшееся в апреле. Компании сообщили об ухудшении спроса, продаж и затоваривании складов осенью после длительного перерыва. За семь последних месяцев индекс промышленного оптимизма ИНП РАН потерял 15 пунктов из 22, набранных к марту 2024 года — когда был зафиксирован максимум показателя с февраля 2022 года.

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