20% для ключевой ставки не предел

За неделю с небольшим до решения Банка России о ключевой ставке регулятор опубликовал традиционный макроэкономический консенсус-прогноз. В версии октября 2024 года динамика ВВП до 2027 года меняется несущественно — в пределах 0,1 процентного пункта (плюс в 2024–2025 годах, минус в 2027-м). Оценки же будущих цен нефти, курса рубля и дефицита бюджета ухудшены при улучшении прогнозов безработицы и роста номинальных зарплат. Консенсусная оценка средней ставки ЦБ на 2024 год в 17,3% находится внутри июльского прогнозного диапазона регулятора и соответствует повышению ключевой ставки до 20% в октябре 2024 года, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Среднегодовая ключевая ставка до 2027 года, начиная с 2025 года — выше июльских прогнозов ЦБ. Инфляция же на конец 2024 года ожидается на уровне 7,7% — на 0,7 п. п. выше потолка прогноза регулятора. К своей инфляционной цели в 4% ЦБ подберется лишь к концу 2026 года, считают аналитики.

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Изменение прогнозов вызвано ускорением инфляции (с поправкой на сезонность в пересчете на год, с.к.г.— на этот показатель опираются в ЦБ) — до 9,8% в сентябре с 7,5% в августе 2024 года. Растут и инфляционные ожидания населения — они на год вперед прибавили в октябре 0,9 п. п., достигнув 13,4%, с весны 2022 года выше показатель был лишь в декабре 2023 года. Наблюдаемая инфляция достигла 15,3% — максимума с января 2024 года. Оба показателя росли в группах и со сбережениями, и без них. Согласно опросу компаний, опубликованному ЦБ, ценовые ожидания предприятий розницы соответствуют росту цен в 10% с.к.г. в следующие два-три месяца, оценил Александр Исаков из Bloomberg Economics.

Данные об инфляции и ожиданиях заставляют аналитиков предполагать большее повышение ключевой ставки регулятором 25 октября. Рынок свопов на RUONIA сейчас оценивает пик ключевой ставки в 22% в первом квартале 2025 года и 21% в четвертом квартале 2024 года, а начало ее снижения — во втором квартале 2025 года, считает господин Исаков. Рост инфляционных ожиданий в октябре вернул розничную реальную ключевую ставку к 5,6% с недавнего исторического пика в 6,5%, привлекательность сбережения в рублях для вкладчика вернулась к уровню июля текущего года, когда ключевая ставка была 18%, оценил он. Это повлияет на скорость перехода населения от потребления к сбережениям (см. график), чего, в том числе, и добивается ЦБ.

Артем Чугунов