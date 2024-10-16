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Коммерсантъ FM
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На трассе М-11 «Нева» разметка исполняет «Калинку»

На 653-м км автодороги М-11 «Нева» в Ленинградской области в рамках эксперимента нанесена так называемая музыкальная разметка, сообщили в госкомпании «Автодор». Поперечные шумовые полосы положены с определенной частотой: колеса машины при проезде вибрируют, а в салоне слышен фрагмент мелодии «Калинка». Это поможет, если водитель отвлекся от дороги (или засыпает) и начал съезжать на обочину.

О планах нанести такую разметку ранее заявил в интервью “Ъ” глава «Автодора» Вячеслав Петушенко (см. “Ъ” от 10 сентября). Подобная технология используется на дорогах в ряде стран, в том числе в Японии, Нидерландах и Венгрии. На ряде региональных дорог, к примеру в Рязанской области, для разделения встречных потоков используется «обычная» виброразметка с постоянной частотой полос без мелодии.

Господин Петушенко в среду сообщил, что госкомпания всегда находится «в поиске эффективных решений для того, чтобы сделать дороги еще более безопасными».

Иван Тяжлов

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