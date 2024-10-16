Министр транспорта РФ открыл в Екатеринбурге выставку «Дорога 2024»
В Екатеринбургском МВЦ «Екатеринбург-Экспо» министр транспорта РФ Роман Старовойт и и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дали старт работе XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024», сообщили в информационном центре регионального правительства.
Старт выставки «Дорога 2024» в Екатеринбурге
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
«Сегодня в рамках выставки мы обсудим планы реализации будущих национальных проектов "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни". Традиционно, в одиннадцатый раз, мы встречаемся, чтобы обсудить инновации в отрасли», — отметил на открытии Роман Старовойт.
Экспозиция выставки расположилась в двух павильонах «Екатеринбург-Экспо». По данным регионального правительства, выставка собрала рекордное число участников — более 3 тыс. человек.