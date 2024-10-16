Прокуратура в суде добилась отставки депутата думы Нефтеюганска Яна Коваля

Прокуратура Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) провела проверку нарушений коррупционного законодательства, суд удовлетворил требования прокурора и прекратил полномочия депутата городской думы Яна Коваля в связи с утратой доверия. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что в 2020-2021 году депутат «предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера». Он скрыл доходы от продажи автомобиля, а также наличие другого транспортного средства в собственности. Помимо этого, господин Коваль не в полной мере указал доход супруги, не указал сведения о срочном финансовом обязательстве, а также не отразил информацию о некоторых банковских счетах, которыми пользовались.

Решение суда о лишении депутата его мандата в связи с утратой доверия было направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию, которая оставила его без изменение. Оно вступило в законную силу.

Ян Коваль — депутат думы Нефтеюганска VII созыва от партии «Единая России», был избран в 2021 году от 25-го избирательного округа. В думе входил в постоянную комиссию по городскому хозяйству. Он работал помощником руководителя АО «ЮТТС», как сообщается на сайте «Единой России», в 2019 году решил заняться собственным делом и открыл семейное кафе в Нефтеюганске.

Напомним, в сентябре решением суда мандата лишился бывший спикер думы Нефтеюганска Рафаэль Галиев. Прокуратура установила, что он не предоставил справку о доходах за год, при этом приобрел автомобили на 140 млн руб., что существенно превысило доходы его и его семьи за три года.

Анна Капустина