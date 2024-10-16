Глава Чувашии призвал наказывать сапсерферов за нарушения на водоемах

Глава Чувашии Олег Николаев поручил подготовить изменения в нормативные акты республики, касающиеся наказания сапсерферов за нарушение правил поведения на воде. Это заявление прозвучало на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались итоги купального сезона 2024 года и меры по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Начальник отдела безопасности на водных объектах МЧС России по Чувашской Республике Герман Майков отметил, что использование сапбордов в Чебоксарах привело к множеству инцидентов. Отдыхающие выходили на воду без спасательных жилетов и плавали в темное время суток. В результате за летний период количество утопленников увеличилось более чем на треть — 28 человек, в том числе 5 детей, по сравнению с 21 (3 ребенка) в прошлом году. Также зафиксировано двукратное увеличение случаев гибели людей в состоянии алкогольного опьянения — с 8 человек в 2023 году до 16 в текущем.

Олег Николаев призвал изучить положительный опыт других регионов России для обеспечения безопасности на водоемах перед наступлением купального сезона 2025 года.

В мае «Татар-информ» писал, что главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов заявил, что в республике планируют ввести ограничения на использование сапбордов, вейкбордов и других аналогичных плавсредств на водоемах.

Анар Зейналов