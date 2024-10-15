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Эвакуация тел погибших альпинистов с горы Дхаулагири запланирована на 16 октября

Эвакуировать тела погибших во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале альпинистов — Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого — вновь попытаются в среду, 16 октября. Команда Александра Душейко пошла на штурм «восьмитысячника» 6 октября в 7:00 и последний раз вышла на связь в 23:00. Тела альпинистов обнаружили 8 октября на высоте 6800 м во время облета на вертолете.

Экспедиция группы российских альпинистов на вершину Дхаулагири в Непале. Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Экспедиция группы российских альпинистов на вершину Дхаулагири в Непале. Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @dhaulagiri_8167

Экспедиция группы российских альпинистов на вершину Дхаулагири в Непале. Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @dhaulagiri_8167

Экспедиция была организована Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. Дхаулагири (Белая гора) — седьмой по высоте пик мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала, считается одним из самых сложных для восхождения восьмитысячников.

Предыдущие два вылета спасательного вертолета состоялись 9 и 10 октября, но добраться до тел не удалось из-за облачности, сильного ветра и сложной местности. «Вылет перенесен на среду. Сейчас в районе сильный ветер»,— говорится в сообщении Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области на странице в сети «ВКонтакте». Эту дату называли и в посольстве РФ в Катманду.

В Федерации альпинизма Санкт-Петербурга информацией о том, как будет проходить эвакуация, не владеют. В Федерации альпинизма России отметили, что не принимают участия в эвакуации команды. Альпинист Владимир Котляр, который изначально участвовал в организации процедуры эвакуации, говорил, что есть два варианта: либо спускать трос с вертолета, либо забрасывать «порядка десяти шерпов в район второго лагеря и оттуда пробиваться к ребятам».

В экспедиции на Дхаулагири вместе с погибшими спортсменами участвовали Артем Ценцевицкий и Денис Алексенко. На штурм Алексенко и Ценцевицкий вышли 5 октября в 4:30 и достигли вершины в 15:47, рассказал Денис Алексенко в подробном отчете о ходе экспедиции, опубликованном на портале Mountain.ru. «Пока нет никаких продвижений по спуску тел ребят. Возможно, уже и не будет. Слишком много мы упустили времени. Цена эвакуации каждый день растет на десяток тысяч долларов, но четкого плана до сих пор нет. Погода на Дхаулагири сейчас типичная для этого времени года. Начались зимние ветра. По прогнозу на ближайшие дни ветер от 60 до 80 км/ч. Высока вероятность, что тела засыпало пылевыми лавинами либо обычными»,— написал 14 октября Денис Алексенко в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В публикации также говорится, что он и Артем Ценцевицкий «отказались продолжать участие в эвакуации» из-за высоких рисков.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург

Фотогалерея

Экспедиция российских альпинистов в Непале

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Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников

Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников

Фото: @dhaulagiri_8167

Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь

Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь

Фото: @dhaulagiri_8167

Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м

Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м

Фото: @dhaulagiri_8167

Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали

Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали

Фото: @dhaulagiri_8167

По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы

По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов»

Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов»

Фото: @dhaulagiri_8167

Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября

Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября

Фото: @dhaulagiri_8167

Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов

Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием

Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием

Фото: @dhaulagiri_8167

Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках»

Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках»

Фото: @dhaulagiri_8167

Место гибели российских альпинистов в Непале

Место гибели российских альпинистов в Непале

Фото: Федерация альпинизма Ленинградской области

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Дхаулагири является седьмой вершиной мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала. Считается одним из сложнейших для восхождения восьмитысячников

Фото: @dhaulagiri_8167

Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов. Вместе с Владимиром Чистяковым они перестали выходить на связь после того, как 6 октября покинули лагерь

Фото: @dhaulagiri_8167

Тела погибших альпинистов обнаружили на высоте 7100 м во время облета на вертолете. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 м

Фото: @dhaulagiri_8167

Еще один член команды, Валерий Шамало, отказался от попытки восхождения. Он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали

Фото: @dhaulagiri_8167

По версии представителя сообщества альпинистов Анны Пиуновой, пятеро погибших россиян находились в связке и были обвязаны общей веревкой, но не удержались и рухнули вниз с уступа горы

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава классификационной комиссии ФАР Александр Одинцов предположил, что под спортсменами провалилась снежная доска — «жесткая снежная конструкция, которая находится поверх мягкого снега»: «Когда она оторвалась, у всей пятерки практически не осталось шансов»

Фото: @dhaulagiri_8167

Россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября

Фото: @dhaulagiri_8167

Восхождение было организовано Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. В Санкт-Петербурге и Пензе был запущен сбор средств для эвакуации погибших альпинистов

Фото: @dhaulagiri_8167

Глава контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России Сергей Шибаев рассказал, что в Гималаи несколько раз в год отправляются как коммерческие, так и спортивные экспедиции. В первом случае организаторы оснащают участки маршрута восхождения веревками, фактически перилами, которые страхуют участников от падений во время восхождений и спусков, и другим необходимым оборудованием

Фото: @dhaulagiri_8167

Погибших альпинистов господин Шибаев называет опытными спортсменами, которые «не пользовались шерпами», кислородными баллонами, а «перила вешали, видимо, лишь на отдельных трудных участках»

Фото: @dhaulagiri_8167

Место гибели российских альпинистов в Непале

Фото: Федерация альпинизма Ленинградской области

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