Эвакуация тел погибших альпинистов с горы Дхаулагири запланирована на 16 октября

Эвакуировать тела погибших во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале альпинистов — Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого — вновь попытаются в среду, 16 октября. Команда Александра Душейко пошла на штурм «восьмитысячника» 6 октября в 7:00 и последний раз вышла на связь в 23:00. Тела альпинистов обнаружили 8 октября на высоте 6800 м во время облета на вертолете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспедиция группы российских альпинистов на вершину Дхаулагири в Непале. Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @dhaulagiri_8167 Экспедиция группы российских альпинистов на вершину Дхаулагири в Непале. Слева направо: Александр Душейко, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко, Олег Круглов

Фото: @dhaulagiri_8167

Экспедиция была организована Школой альпинизма Санкт-Петербурга. Руководителем группы был Александр Душейко. Дхаулагири (Белая гора) — седьмой по высоте пик мира (8167 м), находится в Гималаях, в центральной части Непала, считается одним из самых сложных для восхождения восьмитысячников.

Предыдущие два вылета спасательного вертолета состоялись 9 и 10 октября, но добраться до тел не удалось из-за облачности, сильного ветра и сложной местности. «Вылет перенесен на среду. Сейчас в районе сильный ветер»,— говорится в сообщении Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области на странице в сети «ВКонтакте». Эту дату называли и в посольстве РФ в Катманду.

В Федерации альпинизма Санкт-Петербурга информацией о том, как будет проходить эвакуация, не владеют. В Федерации альпинизма России отметили, что не принимают участия в эвакуации команды. Альпинист Владимир Котляр, который изначально участвовал в организации процедуры эвакуации, говорил, что есть два варианта: либо спускать трос с вертолета, либо забрасывать «порядка десяти шерпов в район второго лагеря и оттуда пробиваться к ребятам».

В экспедиции на Дхаулагири вместе с погибшими спортсменами участвовали Артем Ценцевицкий и Денис Алексенко. На штурм Алексенко и Ценцевицкий вышли 5 октября в 4:30 и достигли вершины в 15:47, рассказал Денис Алексенко в подробном отчете о ходе экспедиции, опубликованном на портале Mountain.ru. «Пока нет никаких продвижений по спуску тел ребят. Возможно, уже и не будет. Слишком много мы упустили времени. Цена эвакуации каждый день растет на десяток тысяч долларов, но четкого плана до сих пор нет. Погода на Дхаулагири сейчас типичная для этого времени года. Начались зимние ветра. По прогнозу на ближайшие дни ветер от 60 до 80 км/ч. Высока вероятность, что тела засыпало пылевыми лавинами либо обычными»,— написал 14 октября Денис Алексенко в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В публикации также говорится, что он и Артем Ценцевицкий «отказались продолжать участие в эвакуации» из-за высоких рисков.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург