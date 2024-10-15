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Коммерсантъ FM
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Мэрия Казани опровергла слухи о запрете езды на старых авто во время саммита БРИКС

Власти Казани опровергли информацию о том, что работникам местных предприятий рекомендовали не использовать старые автомобили в дни саммита БРИКС, чтобы не портить внешний вид города. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее издание 116.ru сообщало, что работникам казанских предприятий рекомендовали оставлять старые машины в гаражах или во дворах и добираться до работы на общественном транспорте.

В пресс-службе мэрии отметили: «Никакого запрета на передвижение на старых машинах и мотоциклах у нас нет». Таким образом, информация о подобных рекомендациях не соответствует действительности.

С 19 октября в Казани будут введены ограничения на аренду электросамокатов и велосипедов — операторы начинают вывозить их из города. Также в связи с саммитом муниципальные парковки закроются для машин жителей и автомобилей каршеринга, ставить туда можно будет только аккредитованные транспортные средства организаторов.

Подробнее об ограничениях, связанных с саммитом БРИКС,— в материале «Ъ».

Анар Зейналов, Казань

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