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Коммерсантъ FM
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Итальянец сшил свободу

Криминальный авторитет вышел, отсидев почти девять лет на строгом режиме

Во вторник колонию №3 строгого режима в Калужской области покинул Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, которого называют правой рукой одного из самых известных воров в законе на постсоветском пространстве Захара Калашова (Шакро Молодой). Работая в столярном и швейном цехах, он полностью отбыл срок в восемь лет и десять месяцев, назначенный ему по уголовному делу о перестрелке в 2015 году у ресторана Elements в Москве, в результате которой погибли двое. Итальянец стал последним из 12 фигурантов, осужденных по этому делу, которые вышли на волю.

В колонии Андрей Кочуйков работал в столярном и швейном цехах, а на воле займется бизнесом в сфере недвижимости

В колонии Андрей Кочуйков работал в столярном и швейном цехах, а на воле займется бизнесом в сфере недвижимости

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В колонии Андрей Кочуйков работал в столярном и швейном цехах, а на воле займется бизнесом в сфере недвижимости

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Освобождение 59-летнего Андрея Кочуйкова состоялось рано утром 15 октября. В ИК №3 строгого режима, расположенную в поселке Товарково Калужской области, за ним около семи утра на двух Mercedes приехала группа друзей в сопровождении охраны. Спортивного вида молодые люди не подпустили журналистов к опиравшемуся на трость Кочуйкову, который, выйдя из здания, сразу же сел в один из автомобилей и покинул колонию, не пожелав пообщаться с прессой.

Как рассказал “Ъ” его адвокат Константин Трапаидзе, вернувшись в Москву, его подзащитный «как любой нормальный человек вначале встретился с супругой, а потом поехал проведать пожилых родителей, о здоровье которых он постоянно переживал, находясь в колонии». По словам адвоката, все ближайшие планы его подзащитного связаны с тем, чтобы восстановить здоровье после тюрьмы и «продолжить заниматься бизнесом» в компании в сфере недвижимости, которую он возглавлял до ареста.

Андрей Кочуйков стал последним из 12 фигурантов, получивших 29 марта 2019 года по приговору Никулинского суда Москвы от семи лет и четырех месяцев до девяти лет и десяти месяцев заключения.

Максимальный срок суд тогда назначил Захару Калашову за два эпизода вымогательства в особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Один был связан с попыткой получить 10 млн руб. от гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова, а второй — 8 млн руб. у гражданки Казахстана Жанны Ким, владелицы ресторана Еlements на Рочдельской улице. По версии следствия, узнав, что знакомая его гражданской жены дизайнер Фатима Мисикова делала у нее ремонт и Ким не расплатилась с ней и с рабочими, Шакро Молодой решил использовать это для того, чтобы «отжать» бизнес.

14 декабря 2015 года его правая рука Андрей Кочуйков приехал в ресторан Elements в сопровождении сотрудников ЧОП «Заслон» требовать у Жанны Ким «долг». Испуганная ресторатор позвала на подмогу адвоката Эдуарда Буданцева, бывшего сотрудника КГБ СССР и РУБОПа, и двух его товарищей. Разговоры на повышенных тонах с представителями криминалитета закончились стрельбой. Из наградной Beretta юрист застрелил двух человек: Алексея Китаева и Филиппа Домаскина, которые сопровождали Итальянца. Подсудимые отрицали вину. Так, защита Андрея Кочуйкова настаивала, что он не вымогал деньги, а лишь пытался помочь своей знакомой Мисиковой урегулировать финансовый спор с Жанной Ким.

Однако суд счел вину фигурантов полностью доказанной, а Мосгорсуд приговор утвердил.

Постепенно осужденные один за другим покинули колонии.

Так, получивший девять лет руководитель другого ЧОПа — «Защитник» Батыр Бекмурадов (впоследствии он по совокупности с другим, новым делом получил 15 лет) вышел из колонии в Липецке. Заключив в 2023 году контракт с Минобороны, он отправился участвовать в СВО, в ходе которой был удостоен медали «За отвагу», что является основанием для погашения судимости.

В январе 2023 года условно-досрочного освобождения добился соратник и телохранитель Шакро Алексей Максимов (он же Бостон), осужденный на семь лет и четыре месяца колонии строгого режима.

Одним из последних покинул колонию в Краснодарском крае в марте 2024 года не досидевший два года до почти десятилетнего срока 71-летний Захар Калашов. Решение о его освобождении принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в связи с наличием тяжелого заболевания, из-за которого Шакро Молодой практически ослеп.

Как Шакро Молодого этапировали на освобождение

Стоит отметить, что ходатайствовать об освобождении от наказания в связи с болезнью (такую возможность дает ст. 81 УК РФ) мог и Андрей Кочуйков, получивший ранение в спину в ходе перестрелки на Рочдельской улице. Пуля, прошедшая рядом с нервным узлом, доставила большие проблемы Итальянцу, который начал испытывать серьезные боли в области позвоночника и еще во время следствия стал передвигаться, опираясь на трость. Ранение также стало основанием и для его перевода в колонии на облегченный режим содержания. Он, например, позволяет освободить заключенного от утренних построений на зарядку и перейти на облегченные условия труда, однако совсем не освобождает от работы. В колонии Андрей Кочуйков, как стало известно “Ъ”, трудился вначале в деревообрабатывающем, а затем в швейном цехе.

И хотя из-за проблем с позвоночником он нередко оказывался в больнице, а несколько раз к нему приезжали даже врачи из Москвы, инициировать вопрос об освобождении по болезни Андрей Кочуйков, имевший, по его собственным словам, в своем «активе» еще две судимости, не стал. В 2019 году он, как отсидевший две трети срока, ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. Однако администрация колонии выступила против, и Дзержинский районный суд Калужской области прошение отклонил. С тех пор, по данным источников “Ъ”, Кочуйкову с регулярным постоянством начали объявлять взыскания, которых накопилось свыше десятка. В общей сложности почти год он провел в штрафном изоляторе или в помещении камерного типа. Поэтому о досрочном выходе на волю в его случае не могло идти речи.

Мария Локотецкая

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