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обновлено 11:09

Жительница Чайковского перевела телефонным мошенникам 1,6 млн рублей

Следователь отдела МВД по городу Чайковскому возбудил уголовное дело по факту кражи, совершенной в отношении местной 57-летней жительницы. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником компании мобильного оператора, и предложил поменять тариф сотовой связи. Для подключения доступа к быстрому интернету она, по указанию звонившего, установила приложение, после чего все денежные средства с ее накопительного счета были переведены на неустановленные счета. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн руб.

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