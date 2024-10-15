293,4 миллиарда долларов составила оценка внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2024 года, сообщил Банк России. С начала 2024 года показатель снизился на $24,5 млрд, или на 7,7%. «Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования»,— поясняет регулятор. Внешние долги компаний на фоне роста погашения инвестиционных кредитов и их меньшего поступления с начала года сократились на 15% (до $160,9 млрд), долги государства снизились на 5% (до $31 млрд), а ЦБ и банковского сектора выросли на 7% (до $101,5 млрд).

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