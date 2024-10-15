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Коммерсантъ FM
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Глава ХМАО наполнил правительство округа тюменскими кадрами

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Руслан Кухарук спустя месяц после избрания на пост главы региона утвердил новый состав окружного правительства. Из 13 назначенных им вице-губернаторов сразу пятеро являются выходцами из Тюменской области. Сам господин Кухарук, напомним, до назначения главой ХМАО работал мэром Тюмени (2018–2024).

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новыми вице-губернаторами округа стали три бывших заместителя тюменского градоначальника, а также экс-директор департамента культуры и заместитель главы департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. Они будут координировать работу пяти служб, семи департаментов, аппарата губернатора, правительства ХМАО и его представительства в Москве.

Из 18 утвержденных глав департаментов выходцами из Тюменской области являются двое. Экс-депутат думы Тюмени от «Единой России» Антон Терехин возглавил департамент социального развития. Бывший глава управления государственной экспертизы проектной документации Тюменской области Александр Фролов назначен директором департамента строительства и архитектуры — главным архитектором Югры.

Депутаты думы ХМАО избрали Руслана Кухарука губернатором 8 сентября, а до этого он с конца мая руководил округом в статусе врио главы. В этой должности господин Кухарук сменил Наталью Комарову, которая спустя 14 лет руководства регионом ушла в отставку по собственному желанию.

Василий Алексеев, Екатеринбург

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