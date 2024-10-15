Фитнес начал выдыхаться

Увеличение конкуренции среди спортивных центров и переход потребителей к сберегательной модели способствуют замедлению роста рынка фитнес-услуг. Если в январе—июле 2024 года он достигал 24–25% год к году, то в августе—сентябре не превышал 17–19%. Число открытий новых объектов сократилось на четверть. В следующем году замедление может стать более выраженным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Оборот российских фитнес-клубов в третьем квартале 2024 года составил 61,6 млрд руб., увеличившись на 20% год к году, подсчитали в FitnessData. Динамика хуже результатов первого полугодия, когда рынок показал прирост на 24% год к году, до 121,5 млрд руб. Темпы начали снижаться в августе, констатирует руководитель FitnessData Максим Боровиков. В июле оборот вырос на 25% год к году, до 19,8 млрд руб., но уже в августе — на 17%, до 19,9 млрд руб., в сентябре — на 19%, до 21,9 млрд руб.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева говорит, что темпы прироста оборотов в августе—сентябре во многих регионах были ниже, чем в предшествующие семь месяцев.

В Национальном фитнес-сообществе (НФС) называют рост в третьем квартале 2024 года по ключевым показателям (выручка, продажи абонементов и дополнительных услуг) минимальным за последние два года. Результаты хуже ожиданий, констатирует глава НФС Елена Силина. Клиентская активность снижена, говорит гендиректор бренда Xfit Ирина Туманова. В сентябре посещаемость клубов сократилась на 30% год к году, продажи карт — на 4%, а дополнительных услуг — на 2%, перечисляет она.

Ольга Киселева связывает тренд с высокой базой: год назад в это время был выражен рост цен, приведший к существенному увеличению оборотов. Сейчас, предполагает она, рынок выходит на своеобразное плато. Ирина Туманова не исключает, что сказывается высокая доходность по банковским депозитам: люди не торопятся тратить деньги, предпочитая их копить.

Акций и скидок в сегменте спортивных услуг, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, уже стало больше.

Он связывает это с постепенным насыщением рынка и ростом конкуренции, последовавшим за активными открытиями. Коммерческие инвестиции в новые объекты за январь—июнь текущего года выросли на 70% год к году (см. “Ъ” от 22 июля).

Существующая динамика, по мнению Ольги Киселевой, немного охлаждает оптимизм в отрасли. Формально открытий уже меньше. Согласно FitnessData, в третьем квартале на российский рынок вышли 60 новых объектов: 15 полноформатных клубов и 45 студий. Год назад речь шла о 80 объектах, снижение составило 25%.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых говорит, что в части подбора новых площадей низкую активность сейчас демонстрируют крупные фитнес-центры, занимающие более 2 тыс. кв. м. В то же время малоформатные спортивные студии, снимающие помещения в 120–150 кв. м на первых этажах жилых домов, по-прежнему активны, замечает он.

Активные открытия именно небольших студий не всегда продиктованы рыночными факторами.

Госпожа Киселева замечает, что часто появление студий связано со стремлением застройщиков разнообразить инфраструктуру жилых комплексов, одновременно подобные проекты нередко начинают сотрудники системных клубов, решивших развивать свой бизнес. Михаил Бурмистров предполагает, что новые фитнес-объекты продолжат открываться до конца года. Но в 2025 году, по его словам, темпы, очевидно, замедлятся.

Елена Силина не исключает, что в четвертом квартале 2024 года будет возможность частично отыграть снижение темпов роста. Хотя другие участники рынка сомневаются в этом. «Чудес ждать не стоит — обсуждается дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ, поэтому тенденция сбережения со стороны потребителей (на фоне высоких ставок по депозитам.— "Ъ"), скорее всего, сохранится»,— говорит Ирина Туманова. Продажи, по ее мнению, могут вырасти только непосредственно перед Новым годом. В FitnessData рассчитывают, что в четвертом квартале оборот рынка вырастет на 16–19% год к году. Поднимать цены столь же активно, как год назад, не получится, считают аналитики.

Александра Мерцалова