Меньше десяти не собираться

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала в понедельник инициативу сенатора Артема Шейкина о создании единого информационного портала для подачи коллективных исков. Правда, как отмечается в отзыве комиссии, для реализации предлагаемых изменений потребуется доработка информационных систем, а это может повлечь дополнительные расходы федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Законопроект, разработанный членом комитета Совета федерации по конституционному законодательству Артемом Шейкиным, предусматривает внесение в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы поправок, которые позволят потенциальным участникам коллективных исков объединять усилия, регистрируясь на специальном информационном портале (его должен определить Верховный суд). В пояснительной записке к документу отмечается, что институт групповых исков в России был введен еще в 2019 году, но так и не стал широко востребованным инструментом защиты прав граждан. В 2022 году суды рассмотрели в общей сложности 901 групповой иск, в первом полугодии 2023-го — 586, в целом же доля таких дел от общего количества рассмотренных составляет не более 0,003%, подсчитал автор законопроекта. «На фоне увеличивающегося числа фактов причинения ущерба интересам граждан вследствие допускаемых организациями нарушений (например, случаи утечки персональных данных, массовые нарушения в области прав потребителей, медицинском обслуживании, ЖКХ и других сферах жизни граждан) названные показатели представляются не соответствующими реальной правовой картине»,— делает вывод сенатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сенатор Артем Шейкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его мнению, во многом эти цифры обусловлены отсутствием инструментов для объединения лиц, имеющих общие требования к ответчику. Для того чтобы упростить им задачу, господин Шейкин предложил предусмотреть возможность публиковать предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц в специальной информационной системе и сократить с 20 до 10 человек минимальное количество участников коллективного иска. Кроме того, законопроект предусматривает отказ от обязательного нотариального подтверждения согласия гражданина на присоединение к соглашению о распределении судебных расходов, ведь это требует физического присутствия всей группы у нотариуса, что невозможно при наличии общих требований у большого числа граждан, особенно если они находятся в разных регионах страны. Задачу идентификации участника группового иска предлагается переложить на «Единый портал государственных и муниципальных услуг», через эту же систему граждане смогут подтверждать готовность взять на себя часть расходов, говорится в пояснительной записке.

В правительстве принципиально не возражают против таких нововведений, однако отмечают, что идея ограничить публикацию предложения присоединиться к групповому иску одним ресурсом может создать препятствия на пути этой информации к широкому кругу потенциальных заявителей.

«Предлагаемый способ информирования целесообразно закрепить в качестве дополнительного или альтернативного опубликованию в средствах массовой информации»,— говорится в утвержденном комиссией проекте заключения. Не рекомендуется также полностью отказываться от нотариальной формы соглашения, ведь отсутствие доступа к интернету не должно служить препятствием для реализации механизма коллективного иска. Наконец, потребуется доработка информационных систем, что «может повлечь дополнительные ассигнования федерального бюджета». С учетом этого финансово-экономическое обоснование к законопроекту требует уточнения. При условии доработки законопроекта с учетом этих замечаний до внесения в Госдуму правительство его поддержит, говорится в проекте заключения.

«В ближайшее время будем активно работать над доработкой проекта закона»,— сказал “Ъ” Артем Шейкин. Важно, что создание системы, которая упростит подачу и присоединение к коллективным искам, поддерживается правительством, подчеркнул он. «После внесения всех необходимых изменений законопроект будет направлен в Госдуму и принят в кратчайшие сроки с учетом важности регулируемой сферы»,— пообещал сенатор.

Анастасия Корня