Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минсельхоза сказала, что ест пастилу вместо хлеба

Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что ей нельзя есть хлеб. Его она заменяет пастилой. По ее словам, пастила — хороший и знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир, и министерство будет работать над этим.

Оксана Лут

Оксана Лут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оксана Лут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня всегда дома есть "Белевская пастила". "Коломенскую" я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно»,— сказала Оксана Лут на форуме «Сделано в России» (запись опубликована во «ВКонтакте»).

Форум «Сделано в России» проходил сегодня, 14 октября, в московском Центре международной торговли. На нем были представлены более 50 российских производителей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...