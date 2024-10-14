Глава Минсельхоза сказала, что ест пастилу вместо хлеба

Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что ей нельзя есть хлеб. Его она заменяет пастилой. По ее словам, пастила — хороший и знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир, и министерство будет работать над этим.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Оксана Лут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня всегда дома есть "Белевская пастила". "Коломенскую" я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно»,— сказала Оксана Лут на форуме «Сделано в России» (запись опубликована во «ВКонтакте»).

Форум «Сделано в России» проходил сегодня, 14 октября, в московском Центре международной торговли. На нем были представлены более 50 российских производителей.