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Митрополит Евгений сравнил проведение СВО с работой хирурга

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в эфире телеканала «Спас» сравнил проведение специальной военной операции (СВО) с работой хирурга. По его мнению, СВО — это «действия врача, видящего заразу и безумие, которые вошли в недра русского народа».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Любая война — это всегда трагедия. Когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, это может восприниматься как кровопролитие. Но это врач, который понимает, что он должен разрезать, изъять что-то, что несет в себе смерть, а потом бережно зашить»,— сказал митрополит Евгений.

Он подчеркнул, что это называется не «убийством и издевательством», а «врачеванием». «Хотя и больно, хотя и кровь, и можно умереть»,— отметил митрополит.

Затем он вспомнил своего знакомого, который трижды был на спецоперации. «Я понял, что по ту сторону люди, у которых в голове царствует сатана. И я сам захотел стать святым и бороться со злом»,— привел его слова митрополит.

Напомним, ранее митрополит Евгений обвинил в российской демографической проблеме Голливуд. По его словам, из-за него люди воспитаны на «стереотипах, что одного ребенка достаточно».

Виталий Красиков

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