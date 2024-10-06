«Нужно быть самодостаточными»

Новоуральск известен в Свердловской области как закрытый город, в котором расположен крупнейший в мире производитель обогащенного урана — Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом»). С одной стороны городской округ удачно взаимодействует с градообразующим предприятием и имеет стабильный источник финансирования местных проектов, с другой стороны — сталкивается со срывами пассажирских рейсов и кризисами по вывозу мусора. Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев в интервью «Ъ-Урал» рассказал, почему перевозками должно заниматься городские предприятия, объяснил необходимость усиления охраны города и высказался о перспективах вступления округа в Екатеринбургскую агломерацию.



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— В 2021 году дума Новоуральска утвердила стратегию социально-экономического развития муниципалитета до 2035 года. Каких показателей должен достигнуть городской округ к этому времени?

— Модернизация коммунальной инфраструктуры является ключевым моментом. Можно какие угодно выстроить театры, школы, но изношенность инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению сегодня составляет около 67%. Это крайняя точка и мы в последние три года восстанавливаем, меняем сети ускоренными темпами. В 2021 году вложили в них 30 млн руб., в 2022 году — 60 млн руб., в 2023 году — 84 млн руб., в этом — 105 млн руб. Входим в президентскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры: в 2025 году вложим 252 млн руб., в 2026 году — 252 млн руб., в 2027 году — 234 млн руб.

Представителям некоторых отраслей хотелось бы таких же вливаний, но с ремонтом сетей мы комплексно делаем дороги, приводим в порядок прилегающие территории, тротуары, занимаемся озеленением. Знаковые объекты для города — объекты благоустройства.

Сейчас занимаемся зеленым кольцом аллей города. В него входят аллея Молодежи, аллея Трудовой славы, аллея Боевой славы, Учебный бульвар, бульвар имени Николая Фоменко и Промышленный бульвар. Это историческое зеленое кольцо, которое закладывали в 1970-е годы.

Мы уже в два этапа реконструировали аллею Молодежи. Общая стоимость работ первого этапа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» составила 116 млн руб. Работы на втором этапе велись с привлечением средств городского бюджета, УЭХК и топливной компании «ТВЭЛ». В этом году заканчиваем аллею Трудовой славы за 160 млн руб. Аллея Боевой славы у нас уйдет на 2026 год, стоимость проекта оценивается в 100-120 млн руб. На реконструкцию Учебного бульвара, по оценкам специалистов, потребуется около 40 млн руб. Обновление бульвара имени Николая Фоменко планируется в части озеленения, предполагается, что на эти цели будет направлено порядка 15 млн руб.

— Над какими точками роста работают власти Новоуральска?

— Сейчас у нас бюджет около 6 млрд руб., на 2025 год планируем порядка 7 млрд руб. За последние три года активно заявляемся во всевозможные программы и проекты, Новоуральск получает деньги из девяти госпрограмм, принимает участие в 11 национальных проектах и различных отраслевых программах.

Сегодня Новоуральск — не город присутствия, а именно город ответственности «ТВЭЛ» и «Росатом», в целом, каждый год в рамках соглашения мы получаем средства.

УЭХК платит налоги, и решением губернатора они возвращаются в атомград. На 2024 год это — 400 млн руб. На 2025 год мы запросили еще 200 млн руб., потому что отчисления растут, и для региона мы имеем серьезное значение.

Мы плотно работаем с депутатским корпусом, совместным решением каждый год реконструируем по одному школьному стадиону. Во всей области обновляют пять-девять стадионов из регионального бюджета в год. Мы заявляемся на субсидии, пока нам их не дают. Но с 2021 года мы наш план выдерживаем, депутаты поддерживают, и мы находим возможности в бюджете на эти цели. Каждый стадион обходится, в среднем, в 20 млн руб., в комплексе мы обновляем школьные дворы, освещение и озеленение.

У нас объектов спорта в городе в 1,8 раза больше, чем в среднем по области.

В городе 31 только внутридворовая спортивная площадка. Ежегодно мы делаем по одному хоккейному корту. В одной командировке я встретился с Вячеславом Фетисовым (советский и российский хоккеист, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», — "Ъ-Урал"), он рассказал, что занимался на корте ЖЭКа Моссовета. Все начинается на дворовом корте, в том числе любовь к хоккею. Мы начали узнавать, есть ли такая субсидия в области для наших городов. Сказали — нет.

Мы реконструировать корты своими силами вместе с «ТВЭЛ», строительство одного корта обходится нам в 5 млн руб. Строим уже четвертый по счету, и мы видим наполняемость хоккейных коробок счастливыми детьми.

Я бы хотел сразу сделать велосипедные дорожки и обновить все объекты к 2030 году, но мы вынуждены справляться со стареющей инфраструктурой школ, учреждений культуры, спорта, поэтому речь о строительстве новых объектов пока не идет.

Один из объектов, который будет построен — это центральный стадион. Я не могу сказать, что он даст рывок для спорта, но это значимый объект в Новоуральске для проведения массовых мероприятий, его оценочная стоимость была 750 млн руб. Все дорожает, проект покажет, сколько он реально будет стоить. Стадион находится на сложном рельефе, под него будет залито много бетона и возведены подпорные стены. Это, безусловно, повышает стоимость. Но без этого нам не построить качественный объект на долгие годы.

— Власти Новоуральска работают над устранением проблемы с пассажирскими перевозками?

— Мы воссоздаем наше автотранспортное предприятие, которое в свое время было отдано на откуп индивидуальным предпринимателям. Мы увидели, что частные предприниматели — это, конечно, хорошо, в свое время они объединились и купили 38 новых автобусов. Однако, бизнес знает, что такое прибыль, но не знает, что такое амортизация — автобусы постарели и начали требовать ремонта, порой, капитального. Соответственно начали происходить сбои с подачей автобусов, срыв рейсов. Видимо стали экономить и на зарплате: количество водителей у предпринимателей и качество обслуживания стало снижаться. Учитывая, что тарифы были нерегулируемыми, стали поднимать стоимость билетов.

Мы с 2021 года сделали тарифы регулируемыми, теперь платим предпринимателям за перевозку пассажиров.

Выплачивая деньги, мы устанавливаем правила и можем штрафовать: сегодня по регулируемому тарифу у нас работают 13 из 18 маршрутов, на них цена билета 25 руб., на пяти нерегулируемых — 32 руб., как говорится, почувствуйте разницу.

Горожане массово обращаются с жалобами на срыв пассажирских перевозок, порой даже на регулируемые маршруты. Тогда мы посовещались с коллегами и приняли решение о создании транспортного предприятия на базе нашего МУП «Транспорт. Содействие. Бизнес» (ТСБ). Мы уже приобрели два междугородних автобуса, потому что даже для перевозки детей в лагерь «Самоцветы» мы заказывали автобусы из Екатеринбурга.

Автопарк будем расширять постепенно. У нас ушел один предприниматель, и не стало восьми автобусов на нашем рынке перевозок. Мы обратились в министерство транспорта Свердловской области, но нам не смогли помочь по перевозчикам: было желание, отклик, но закрытый город имеет свою специфику, и не все предприниматели заходят. Поэтому, на данный момент, мы, как минимум, будем компенсировать автобусы предпринимателя, который ушел, и будем смотреть: если продолжится старение автопарка и несоблюдение графиков движения автобусов, будем замещать и дальше.

Если перевозчик в какой-то момент посчитает необходимым прекратить работу, тогда полностью заместим. Кто-то может сказать, что мы их вытесняем, но это не так, мы защищаем интересы и безопасность наших горожан. Не должно быть случаев, когда в мороз не приходят автобусы, и жители не могут уехать.

— Какие еще направления в жизни города планируется передать в ведение муниципальных унитарных предприятий?

— Мы внимательно смотрим на концепцию по размещению отходов, увидели, что это очень важная тема. ТБО «Экосервис» в один момент перестал вывозить мусор, причем город в этой цепочке никак не задействован. Есть контракт между министерством ЖКХ области и региональным оператором, город здесь становится заложником. Новоуральск достойно справился с мусорной проблемой, было тяжело, но мы из этого вынесли самое главное — нужно быть самодостаточными.

Учитывая, что у нас свой полигон, предприятие «Экополигон-Н», мы сформировали концепцию по размещению отходов. Мы сталкиваемся с мусорным коллапсом за три года уже второй раз, поэтому понимаем, что вполне возможны кризисы и для таких крупных регоператоров, как «Спецавтобаза». Город не может зависеть от таких перепадов, будем приобретать и мусоровозы. После кризиса мы поняли, что для города нужно 10-12 мусоровозов. Сейчас у нас есть пять, но старые, думали, не понадобятся.

Надо расширять наш полигон, заниматься его рекультивацией. Есть желание сделать завод по переработке шин, у нас есть место для его размещения, будем планировать и делать.

— Муниципалитет взаимодействует с градообразующим УЭХК по обозначенными направлениями развития городского округа?

— Мы привлекаем средства на самые животрепещущие вопросы в рамках «Радиуса доверия», где участвует «ТВЭЛ» и УЭХК. За два года планируем привлечь финансирование «ТВЭЛ» на автобусы в размере 165 млн руб., от УЭХК и «ТВЭЛ» поступило 74,4 млн руб. на благоустройство аллеи Трудовой славы, на аллею Молодежи — 50,4 млн руб. от «ТВЭЛ», предполагается привлечь 83,9 млн руб. от «ТВЭЛ» на благоустройство городского пляжа. Наталья Никипелова (президент АО «ТВЭЛ», — "Ъ-Урал") поставила задачу привлечения внешних источников.

— В городе работают три колледжа и один вуз. Сколько специалистов в год выпускают учреждения?

— В 2024 году учреждения среднего и высшего профессионального образования выпустили 353 специалиста. Новоуральский технологический институт — 41 человека, Новоуральский технологический колледж — 143, Медицинский колледж — 99, Уральский политехнический колледж НИЯУ МИФИ — 70.

Менталитет закрытых городов меняется. Я жил в Новоуральске во время определенного застоя и периода, когда люди хотели полностью отсюда уехать. Сейчас город переживает еще одно рождение. Страна нуждается в технологичных городах и специалистах высокой квалификации. В ответ на это у нас возрождается профтехобразование, которое сильно деградировало в 1990-е годы. Сейчас у нас работает технологический колледж, но учитывая, что после девятого класса порядка 400 человек из 800 уезжает поступать в другие города, это говорит о неудовлетворенности наших выпускников тем, что им предлагают в городе.

Фотогалерея Город за забором Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Годом основания Новоуральска считается 1954 год. К этому времени на окраине поселка Верх-Нейвинский уже работало секретное производство по переработке урана для советской ядерной бомбы Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Теперь Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), которому исполнилось 75 лет, обогащает уран для атомных станций. На фото музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская УЭХК входит в госкорпорацию "Росатом". На фото музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская В силу специфики деятельности УЭХК в Новоуральск можно попасть только по пропускам. На фото музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская В Новоуральске проживает около 80 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центральный парк культуры и отдыха Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа. Работы учеников Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Почетный гражданин Новоуральска, иконописец, преподаватель Детской художественной школы Владимир Дубровин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа. Журналисты в иконописной мастерской Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа. Работы учеников Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ. Памятник создателям центрифуги Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Креативный кластер «Гор.Н». Выставка картин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Креативный кластер «Гор.Н». Шахматная школа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Креативный кластер «Гор.Н». Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Виды Новоуральска Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Модельная библиотека Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Кванториум» (Станция юных техников) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Кванториум». IT-класс Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Директор Детской школы искусств (ДШИ) Никита Мерзлов на фоне органа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская школа искусств (ДШИ). Диджейский пульт Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Аллея молодежи Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Виды Новоуральска Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Мэры соседних городов на юбилее Новоуральска Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Театр музыки, драмы и комедии Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Река Бунарка Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 30 Годом основания Новоуральска считается 1954 год. К этому времени на окраине поселка Верх-Нейвинский уже работало секретное производство по переработке урана для советской ядерной бомбы Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Теперь Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), которому исполнилось 75 лет, обогащает уран для атомных станций. На фото музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская УЭХК входит в госкорпорацию "Росатом". На фото музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская В силу специфики деятельности УЭХК в Новоуральск можно попасть только по пропускам. На фото музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Музей УЭХК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская В Новоуральске проживает около 80 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центральный парк культуры и отдыха Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа. Работы учеников Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Почетный гражданин Новоуральска, иконописец, преподаватель Детской художественной школы Владимир Дубровин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа. Журналисты в иконописной мастерской Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа. Работы учеников Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская художественная школа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ. Памятник создателям центрифуги Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Креативный кластер «Гор.Н». Выставка картин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Креативный кластер «Гор.Н». Шахматная школа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Креативный кластер «Гор.Н». Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Виды Новоуральска Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Модельная библиотека Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Кванториум» (Станция юных техников) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Кванториум». IT-класс Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Директор Детской школы искусств (ДШИ) Никита Мерзлов на фоне органа Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Детская школа искусств (ДШИ). Диджейский пульт Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Аллея молодежи Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Виды Новоуральска Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Мэры соседних городов на юбилее Новоуральска Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Театр музыки, драмы и комедии Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Река Бунарка Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Смотреть

Теперь федеральная программа «Профессионалитет» будет решать эти вопросы по девяти новым специальностям. Новоуральский технологический колледж смог стать участником этого проекта при поддержке предприятий атомной отрасли, областного правительства и администрации округа. Надеемся, что это поможет оставить ребят учиться в городе и заполнить порядка 1,2 тыс. пустующих рабочих мест. Выучившись и устроившись здесь на работу, они создадут семьи и родят детей. Как следствие, рождаемость должна превысить смертность.

У нас, как и во всей стране, идет падение рождаемости. В связи с этим, мы вынуждены закрывать старые и малокомплектные детские сады, уже закрыто несколько школ. Это печально, но мы, как все закрытые города атомной отрасли, насыщены инфраструктурой спорта, культуры, образования, у нас нет очередей в детские сады, школы. Когда происходит оптимизация, мы объединяем школы, детские сады. Это вызывает болезненное восприятие у горожан, но это насущная необходимость. Я думаю, вся страна вынуждена этим заниматься, потому что рождаемость падает.

— Как ощущает себя средний и малый бизнес в закрытом городе?

— Мы видим стабильное количество индивидуальных предпринимателей, их 2,5 тыс., 6 тыс. самозанятых и больше тысячи предприятий. Новоуральский центр развития предпринимательства разработал концепцию развития бизнеса в городском округе, в которой сформировал инструменты гибкой системы поддержки бизнеса в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО). Основная проблема среднего и крупного бизнеса — нехватка кадров, поэтому делаем все, чтобы были специалисты. Специфика всех закрытых городов — это желание ребят выехать и показать себя. Поступить в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, в другие учебные заведения страны. Я эту специфику четко понимаю. Если спросишь, почему они уезжают, никто не скажет, что здесь плохо, потому что инфраструктура хорошая, рабочие места есть, для старшего поколения работает межведомственная программа «Новоуральское долголетие», а это и спорт, и культура, и образование, и, конечно, комфортная городская среда. Уровень безработицы у нас крайне низкий — 0,2%, это 140-170 человек в центре занятости.

— Статус закрытого города не усугубляет проблему дефицита кадров?

— Я считаю, что новый законопроект о ЗАТО, который мы сформировали вместе с нашей Ассоциацией закрытых городов и «Росатомом», решает эти вопросы. Он создаст привлекательность наших закрытых территорий в виде повышенной оплаты труда на 20%, чем в среднем по стране. Здесь же нужно сказать и о качестве жизни в закрытых городах.

Сейчас принятие законопроекта притормозилось из-за внесения изменений в 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», наш законопроект о ЗАТО нового формата тоже лежит сейчас в Госдуме, на уровне главы государства будет принято решение. Если появится закон, возможно переформатирование наших городов, потому что в нем предполагается иной принцип формирования бюджетов наших городов.

Налоги должны оставаться здесь, и мы должны развиваться совершенно другими темпами, потому что мы — это обороноспособность, безопасность страны.

Атомные города создавались как точки, куда стекались лучшие научные кадры, научная и техническая интеллигенция. Да, зарплаты выше, обеспечение лучше, но и ограничений больше. А когда это ушло, не осталось стимулирующих факторов, а рядом много искушений. Тот же большой город, там кипит жизнь, и больше вариантов получения образования для молодежи. Поэтому нашим городам надо брать гимназиями, комфортностью проживания, высокой зарплатой, семейственностью, высоким качеством медицинских услуг.

— В 2015 году дума Новоуральска рассматривала вопрос об открытии города, депутаты проголосовали «против». Городу выгодно оставаться закрытым, не планируется ли его открыть в дальнейшем?

— Нет, не планируется. Город не будет открыт, будет укрепление системы безопасности. Решение связано с тем, что происходит вокруг нас, в мире. Ситуация понятна — укрепление и введение дополнительных антитеррористических мероприятий в России. Экономических выгод в закрытом городе не много, безопасность всегда была на первом месте для наших производств. Безусловно, это накладывает ограничения, поэтому они должны окупаться льготами на нашей территории, так называемых фишек должно быть больше.

— В 2023 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) в Новоуральске. Экономическая зона показала свою эффективность?

— Когда мы писали стратегию социально-экономического развития, основной проблемой считалась нехватка рабочих мест. Сейчас их, можно сказать, переизбыток, а вот специалистов не хватает. И желания особого вложить деньги в территорию — не прослеживается. Первое, что спрашивают, а есть ли кому работать? Некому. Сейчас происходит борьба за рабочие руки, наших производственников стараются привлечь высокими зарплатами, поэтому нужно заниматься профтехобразованием, воспитанием наших молодых кадров, и ТОР помогает выявлять те болевые точки, которые есть в городе.

Мне посчастливилось участвовать в совещании в Краснотурьинске, в то время я работал в областном министерстве промышленности. Совещание проводил тогда еще первый заместитель губернатора Алексей Орлов, и там создавалась ТОСЭР на базе Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в «Русал»). На том совещании сидел пожилой чех из зарубежной компании, он внимательно слушал презентацию, а в конце встал и сказал на хорошем русском языке: «Уважаемые господа, после войны в Чехословакии были созданы десятки ТОСЭР, осталось две. Будьте осторожны».

Территория не должна быть ради территории, она должна работать. Я вижу, что многое удалось, сегодня на ней работают 22 резидента, которые вложили 2,2 млрд руб. инвестиций в 24 проекта. С 2019 года размер налоговых отчислений составил 326,7 млн руб. в бюджет области и 178,1 млн руб. в местный бюджет. Но как она будет развиваться дальше — покажет время. Это зависит от процентной ставки, ключевой ставки, от наличия рабочих рук, программы «Профессионалитет», конъюнктуры рынка, санкций, от очень многих факторов.

— Предприятия, которые получили развитие в рамках ТОР, сделали город менее зависимым от градообразующего УЭХК?

— Я не чувствую зависимости, мы наоборот считали гордостью, что все работаем на комбинате. Много людей у нас работало на стройке, у нас был Уральский автомоторный завод (УАМЗ), мы не считали, что зависим от чего-то. Люди с удовольствием работали на производстве, считали его вторым домом, а может и первым.

Наш комбинат и «ТВЭЛ» определили, что надо разделить бизнес: одни занимаются топливными элементами, вторые зеленой экологической тематикой, третьи катализаторами. Наверное, так проще бизнес выстраивать, идет оптимизация налогов, но они все находятся на одной площадке, мы до сих пор считаем эти предприятия одним большим коллективом.

Это, скорее, на федеральном уровне была боязнь, что будет зависимость от производства продукции одного назначения. Наверное, диверсификация производства имеет место быть. В закрытом городе мы все живем одной семьей, поэтому очень болезненно горожане воспринимают отсутствие того мощного строительного комплекса, УАМЗа. Это все еще откликается в сердцах, предприятия строили детские сады, школы, целые микрорайоны, инфраструктуру.

Я бы хотел, чтобы у нас вновь появился УАМЗ. Мне звонил год-два назад Эдуард Россель (губернатор Свердловской области в 1995-2009 годах.— "Ъ-Урал"), он спросил: «У тебя ЗИЛ (Завод имени Лихачева, позже УАМЗ.— "Ъ-Урал") еще жив?». Я ему рассказал, что ничего не осталось, уже снесли все здания. А он хотел бы, как я и многие горожане, чтобы у нас производили машины, например, партнеры из Китая.

Я бы очень хотел восстановить производство. Жители очень позитивно восприняли такой небольшой объект, как асфальтный завод. Люди отметили, что впервые за долгое время в городе появилось свое производство, пусть даже и асфальта. Раньше возили его из Невьянска, теперь производим у себя на 30-40% дешевле. Невьянск отгружал асфальт для федеральной трассы М-12, а нам отгружали по остаточному принципу. Поэтому решили выстроить свой модульный асфальтный завод. Мы должны быть здесь самодостаточны и уверены в завтрашнем дне.

— В 2021 году тогда еще первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский на площадке «Иннопром» сказал, что после 2035 года к Екатеринбургской агломерации могут присоединиться пять муниципалитетов, включая Новоуральск. Муниципалитет стремится в объединение?

— Мы не стремимся. А какие преимущества для города будут от агломерации? Мы и так ездим в Екатеринбург и Верхнюю Пышму, не чувствуем себя оторванными от той территории. Это настолько близкие для посещения города, что жители могут поехать пообедать в ресторане, развлечься в аквапарке, в зоопарк съездить. С этим вопросов нет.

А вот административно-хозяйственных проблем будет много. То есть мы станем районом Екатеринбурга, будем одни из? Сейчас сами решаем проблемы на своей территории, а там будем зависеть, как глава района зависит от администрации Екатеринбурга. Сейчас у нас есть правительство Свердловской области. Мы являемся городом ответственности «Росатома» и это дает дополнительные серьезные возможности для развития. По этому пути и будем двигаться дальше.

Новоуральский городской округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь — 421 кв. км. Население на начало 2024 года, по данным управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, — 80,1 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Новоуральска составляет 74 км. Ведущее предприятие — Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом»).

Вячеслав Яковлевич Тюменцев Родился 1 июля 1975 года в Новоуральске. В 1997 году окончил Уральскую государственную лесотехническую академию (УГЛТУ) по специальности «Технология химической переработки древесины, инженер», в 2004 году — Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮУ) по специальности «Юриспруденция». С 1997 года трудился мастером, начальником участка в ООО «Деревообрабатывающий комбинат», в 2000 году перешел на работу в Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом»): был мастером на строительном участке РСМУ-35, специалистом по кадрам. В 2006 году назначен главным специалистом отдела юридического и кадрового обеспечения администрации Новоуральска. В 2009 году перешел на работу в министерство промышленности и науки Свердловской области: занимал пост главного специалиста, начальника отдела лесопромышленного комплекса; заместителя начальника, начальника отдела химической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса. В 2015 году получил должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. В марте 2021 года назначен заместителем главы Новоуральска по стратегическому развитию и инвестициям, в апреле — временно исполняющий полномочия главы муниципалитета, в июне — возглавил городской округ.

Беседовал Василий Алексеев