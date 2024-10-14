В Саратове продают часть автогаража Иванова за 14,5 миллионов рублей

В Саратове выставили на продажу помещение площадью 135 кв. м в историческом здании на ул. Московской, 116 в Кировском районе. Цена объекта 14,5 млн руб. Соответствующее предложение размещено на портале бесплатных объявлений «Авито».

По данному адресу располагается автогараж Захария Иванова. На сайте администрации Саратова указано, что здание построено в 1887 году. Объект недвижимости принадлежал владельцам зеркальной фабрики Н. И. Седову и П. П. Борисову-Морозову. В 1913 году предприниматели разорились и продали здание С. И. Соколову и. З. И. Иванову, которые занимались автомобильным делом. Последние на этом месте открыли автомобильный гараж — место «стоянки, продажи, полного ремонта и проката автомобилей». В газетах сообщалось: «На складе гаража всегда имелись разных заводов автомобили, мотоциклетки, велосипеды, шины и автомобильный материал: масло ойль, вакуум компания всех сортов и производится отпуск бензина, масла, во всякое время дня и ночи».

Кроме того, два предпринимателя предлагали услуги по каршерингу. Стоимость пользования автомобилем напрокат составляла 30 копеек с версты.

Отмечается, что в 1914 году гараж полностью перешел под руководство Захария Иванова, поскольку его бизнес партнер господин Соколов был призван в армию. Собственно, по этой причине здание в настоящее время известно как «Автогараж Иванова».

За время работы гаража предприниматель накопил капитал, что позволо произвести реконструкцию здания и скульптурное оформление его фасада. «С тех пор он украшен фигурками ангелов и барельефом мчащегося автомобиля. Известно, что авторами скульптурной композиции, олицетворяющей триумф технического прогресса были ученицы Боголюбовского художественного училища С. Резцова и Н. Хлестова», — сказано на сайте мэрии Саратова.

В 1915 году господин Иванов открыл автошколу для военных водителей, в которой он сначала был просто преподавателем, а потом и заведующим. Курсы окончили 200 шоферов и механиков.

Однако вскоре здание перешло в собственность другого ведомства, которое преобразовало автогараж в электротехнический магазин. Тем временем Захарий Иванов продолжил заниматься прокатом автомобилей. В настоящее время помещение в здании арендует магазин-салон «Ткани».

Нина Шевченко