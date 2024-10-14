Единороссы проведут учебу для глав исполкомов в рамках подготовки к будущим выборам

«Единая Россия» (ЕР) начинает подготовку руководителей региональных исполкомов партии к выборам 2025 года в субъектах РФ и к выборам в Госдуму-2026, сообщили “Ъ” в пресс-службе ЕР. Специальный обучающий семинар для них стартует 14 октября в Москве на базе Высшей партийной школы.

В качестве лекторов выступят врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев, его заместитель и руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, заместители секретаря генсовета Дарья Лантратова и Сергей Перминов, депутаты Госдумы Андрей Исаев, Наталья Орлова и Ольга Занко, сотрудники ЦИКа партии. Из экспертов приглашены глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин и директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Как сообщили “Ъ” в ЕР, на семинаре будут разбираться результаты исследования, проведенного Высшей партшколой совместно с ИНСОМАР после региональных выборов-2024. В его рамках было опрошено около 900 кандидатов и членов избирательных штабов. Наиболее эффективной технологией работы с избирателями, по мнению подавляющего большинства респондентов, стали личные встречи, наименее эффективной — работа в чатах и мессенджерах. Среди наиболее успешных предвыборных практик участники опроса назвали социальные проекты и работу агитационной сети.

Почти 80% кандидатов активно использовали социальные сети, а в регионах с электронным голосованием этот показатель достигал 90%. Из партийных институтов, оказавших наибольшую помощь в достижении результата, активисты чаще всего называли первичные отделения, партийные проекты (особенно «Городская среда» и «Безопасные дороги») и штабы общественной поддержки. Агитационные сети сторонников и членов ЕР оказались эффективнее коммерческих. При этом 17% опрошенных вообще не работали с агитсетями.

В партии отмечают, что особое внимание на семинаре будет уделено координации работы и общей управляемости системы, а также работе первичных отделений: «Разработано положение о первичках, которое систематизирует работу с ними, обозначит их центральное место в партийной инфраструктуре. Со следующего года показатель работы с первичным звеном станет одним из ключевых в оценке эффективности региональных отделений»,— приводит пресс-служба ЕР слова Владимира Якушева.

Андрей Винокуров