Армейцы вернулись из сбоя

Через несколько дней после неожиданного поражения от «Нижнего Новгорода» действующий чемпион Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над «Зенитом» со счетом 83:77. По итогам встречи соперники поменялись местами в турнирной таблице: армейцы стали вторыми, петербуржцы — третьими. Лидировать продолжает идущий без осечек «Локомотив-Кубань».

В воскресенье в Москве состоялся центральный матч третьей недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В нем столичный ЦСКА, в среду неожиданно проигравший «Нижнему Новгороду», принимал петербургский «Зенит». Эта встреча высокие ожидания оправдала. В ней хватало интриги, хотя стартовые минуты намекали на обратное.

Первый тайм-аут главный тренер гостей Хавьер Паскуаль был вынужден взять уже через четыре минуты после начала матча. Петербуржцы их проспали, к тому моменту они уступали — 4:15.

Эффект от разговора Паскуаля со своими подопечными был кратковременным. В следующие три минуты ЦСКА действительно испытывал серьезные трудности в организации атак. Команда не набрала за этот интервал ни одного очка. Однако два точных броска через контакт — сперва от пополнившего состав армейцев летом Алексы Аврамовича, а затем от играющего за команду уже второй сезон Мело Тримбла — вернули хозяевам комфорт. 22:14 — таким был счет к первой паузе.

Под конец четверти, впрочем, страсти вскипели, даже несмотря на солидный по меркам одного игрового периода разрыв в счете. Форварды Дуэйн Бейкон из «Зенита» и Антон Астапкович из ЦСКА вступили в борцовскую схватку и получили за это по неспортивному фолу.

Во второй четверти игра выровнялась. За это «Зенит» может поблагодарить своего «большого» Алекса Пойтресса, набравшего девять очков за шесть минут на паркете. Прибавилось в игре не только плотности, но и по-настоящему ярких эпизодов.

Сначала отличился центровой москвичей Тони Джекири, за минуту совершивший два блок-шота и забивший в проходе. Момент исключительный по эффектности подарил его одноклубник Аврамович. Он поразил кольцо соперника, бросив одной рукой из-под плотной опеки метров, наверное, с девяти — дистанции, за попадание с которой в филиппинском чемпионате с недавних пор дают четыре очка. А завершилась половина точным дальним броском под самую сирену. Это Каспер Уэйр огорчил «Зенит» и позволил ЦСКА уйти на большой перерыв с преимуществом в пять очков.

В упорной борьбе проходила и третья десятиминутка. «Зенит» неоднократно подбирался к ЦСКА на расстояние одного владения, но на излете периода вновь позволил оппоненту нарастить запас. При счете 64:60 в пользу соперника гости побежали в быстрый отрыв. Пойтресс настолько яростно рвался к чужому кольцу, что нарушил правила в нападении и упустил шанс сократить отставание. В ответной атаке центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль набрал три очка: он забил из-под кольца за пару десятых секунды до конца четверти да еще и заставил соперника сфолить.

Тем не менее в заключительные семь минут «Зенит» устроил хозяевам приличную нервотрепку.

Усилиями Дуэйна Бейкона и Георгия Жбанова (первый стал самым результативным игроком встречи, набрав 19 очков) он ликвидировал восьмиочковый дефицит, а вскоре впервые в матче вышел вперед. Но промахи и потери петербургских легионеров дали ЦСКА несколько «бесплатных» атак и исход матча предрешили. Хоть последние полминуты чистого времени и растянулись минут на десять грязного, сражением уже не пахло — слишком увесистым было преимущество чемпиона. И он довел дело до победы — 83: 77.

Таким образом, ЦСКА, выигравший пять матчей из шести, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит», также имеющий в активе пять побед, потерпел второе поражение в сезоне и опустился на третью строчку. Лидирует краснодарский «Локомотив-Кубань», стартовые шесть встреч прошедший без осечек.

Роман Левищев