Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой лимитированной серии ручек «Frankenstein. The Monster Within».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elmo & Montegrappa S.p.A Фото: Elmo & Montegrappa S.p.A

В Montegrappa одну из свежих лимитированных серий назвали «Frankenstein. The Monster Within». Выглядит она и правда монструозно, как бы странно ни звучало, в хорошем смысле. «Откройте для себя монстра внутри! Макабрическое творение Франкенштейна скрывается в латунной камере. Миниатюрный маховик использует театральные приемы старой школы, чтобы вновь пережить одно из самых эпических появлений персонажа в кино»,— пишут создатели. И не обманывают: на колпачке, в окошке над держателем, появляется монстр, лично меня очень пугающий.

Сама ручка под стать: латунный корпус будто сшит из кусков, а над золотым пером черный обод украшен разрядами молнии. Надо сказать, это далеко не первый раз, когда пугающие или устрашающие ассоциации прекрасны. Мой любимый пример — это придуманный Рольфом Шнидером Freak от Ulysse Nardin. «Когда меня спрашивают, почему я выбрал такое имя этим часам, я отвечаю: а как? Это же настоящий фрик (с английского буквально "урод"), только посмотрите на то, как выглядят часы»,— рассказывал мне Шнидер. А время показало, что «улиссовский» Freak невероятный красавчик и любимец коллекционеров.