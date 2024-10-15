Сегодня исполняется 70 лет бизнесмену и меценату Александру Гафину

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Гафин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет президент, председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев:

— «День, когда нога Пола Маккартни ступила на брусчатку Красной площади, стал днем полной победы демократии в России». Эта нетленка принадлежит тебе, дорогой Саша, и сказано это было 22 года назад после выдающегося шоу великого британского музыканта, организованного тобою. Сегодня ты старше на эти два десятка лет. Ты стал мудрее и ленивее, но все, кто по достоинству оценивает твои замечательные способности и с благодарностью вспоминает сделанное тобой для шоу-бизнеса, в литературе, в разработке рекламных и маркетинговых стратегий, очень ждут новых пророческих высказываний и деяний. С Юбилеем и будь здоров!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»