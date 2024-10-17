Меньше, да лучше

Тенденции на рынке аренды дорогого столичного жилья похожи на то, что происходит в массовом сегменте: предложение рухнуло, цены уверенно растут. В этом году к началу активного сезона арендаторам особенно интересны квартиры рядом со школами, садами и университетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

К началу осени аренда дорогого жилья подорожала до 3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщила компания «Intermark Аренда». Это незначительно, но больше абсолютного рекорда, о котором сообщалось в конце августа (по итогам июля), когда элитные квартиры сдавались по 2980 руб. за 1 кв. м (цена предложения). Средневзвешенный бюджет предложения в начале сентября 2024 года достиг 468 тыс. руб. в месяц, что на 21% выше ставки в начале года и почти на треть (28%) по сравнению с прошлым годом. На рынок давит сокращение объема предложения — с января по август этого года число объявлений сократилось на 23%, а за прошедшие 12 месяцев предложение уменьшилось почти наполовину (на 46%), подсчитали в «Intermark Аренда».

Пик спроса на аренду дорогого жилья пришелся на июль: к этому месяцу с начала года активность арендаторов выросла почти наполовину, на 47%. Последний раз сопоставимый по активности уровень спроса в «Intermark Аренда» отмечали осенью прошлого года. Но тогда объема предложения было достаточно, чтобы его удовлетворить. «В текущей ситуации объем предложения катастрофически низок. После стабилизации его показателей в конце апреля — мае он снова начал падать»,— констатировали аналитики компании.

Из-за бедного ассортимента арендаторы вынуждены снижать уровень запросов. Часть из них уходит на рынок жилья бизнес-класса, кто-то выбирает менее популярные локации. «Заметна тенденция, когда клиенты из регионов, которым сложно найти варианты в Москве, арендуют загородные дома в Подмосковье. Многие арендаторы соглашаются рассматривать варианты квартир меньшей площади»,— наблюдает генеральный директор «Intermark Аренда» Елена Куликова. Из-за предпочтений вариантов меньшей площади сумма сделок в среднем гораздо ниже бюджета предложения и составляет 263 тыс. руб. в месяц. Но и это на 10% больше, чем в январе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стратегию по уменьшению площади арендуемого жилья выбирает ощутимое количество арендаторов. Самые востребованные квартиры — от 80 кв. м до 100 кв. м, доля таких сделок летом составила 27%, хотя в прошлом году на подобные варианты соглашалось всего 14% арендаторов. Отчасти это отражается на стоимости объектов, из-за чего рост бюджетов кажется не таким стремительным. Но если смотреть на цену сделки, которая выросла на фоне сокращения площадей лотов, выбираемых арендаторами, динамика окажется более впечатляющей. «Именно поэтому показательно изменение стоимости квадратного метра жилья в сегменте аренды на элитном рынке»,— поясняет Елена Куликова.

Почти для трети арендаторов с детьми важно, чтобы рядом с домом был детский сад или подходящая школа: согласно полученным запросам, 31% клиентов выбирали недвижимость по этому критерию. Поэтому в августе повышенным спросом пользовались локации с развитой образовательной инфраструктурой: Хамовники, Крылатское, Ленинский проспект, Ленинградский проспект. На «Фрунзенской» (Хамовники) аренда самая дорогая и стоит 400,5 тыс. руб. в месяц.

По словам Елены Куликовой, итоги сентября могут оказаться еще более впечатляющими, так как это месяц реализации отложенного за лето спроса, когда арендаторам нужно жилье, перед началом учебного года у детей. «Параллельно происходит обновление рынка, потому что посольства и компании принимают решения о смене сотрудников — освобождается часть жилья, которое они занимали. В течение сентября мы наблюдали повышенную ротацию объектов. Но на объем предложения в целом этот процесс не повлиял»,— резюмирует госпожа Куликова.

Екатерина Геращенко