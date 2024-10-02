Дело экс-главы Новочебоксарска о превышении полномочий передали в суд

Прокуратура Чувашии передала в суд дело против бывшего главы администрации Новочебоксарска. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, экс-чиновник, несмотря на запрет, управлял аффилированной строительной компанией. Он предоставлял ей льготы и преимущества при заключении муниципальных контрактов на капитальный ремонт здания администрации, кинотеатра «Атал» и благоустройство территории «Ельниковской рощи».

По информации Следственного комитета, в результате строительная компания получила доступ к муниципальным заказам на сумму свыше 150 млн руб., а бюджетные деньги использовались неправомерно. Бывший глава администрации Новочебоксарска также получил дорогой автомобиль бизнес-класса «Genesis GV80», за который платила сама компания.

Следственные органы наложили арест на имущество и деньги экс-чиновника на сумму более 13 млн руб.

Дело направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения.

Анар Зейналов