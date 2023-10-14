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Коммерсантъ FM
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Глава Новочебоксарска стал фигурантом дела о должностных преступлениях

Уголовное дело о должностных преступлениях возбуждено в отношении мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Глава второго по величине города Чувашии находился на допросе в Следственном комитете, сообщила прокуратура республики «РИА Новости».

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. По какой статье — не уточняется. Мера пресечения не избрана.

Глава Чувашии Олег Николаев в курсе происходящего, сообщила пресс-служба регионального правительства. «О любых инцидентах, происходящих в республике, глава Чувашии Олег Николаев незамедлительно получает оперативную информацию. Не стал исключением и этот случай»,— заявила пресс-служба.

Господин Пулатов был назначен главой города в рамках конкурса в 2021 году.

Леонид Уварчев

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