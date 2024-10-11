Прощание обойдется дорого

Власти ужесточили правила ухода из России зарубежного бизнеса. Минимальная скидка при продаже активов вырастет с 50% до 60%, а добровольный взнос в бюджет — с 15% до 35%, рассказали “Ъ FM” юристы. Таким образом иностранные продавцы смогут получить только 5% от реальной цены своего бизнеса, подсчитал “Ъ”, который также подтверждает планы правительства. Кроме того, теперь сделки по выходу компаний дороже 50 млрд руб. будут одобряться лично президентом. Это касается как будущих заявлений, так и уже поданных, которые комиссия не рассмотрела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Зачем было нужно ужесточение? И что это изменит? Управляющий партнер коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев узнал о новых правилах одним из первых. Он считает, что уйти из России с выгодой для западных владельцев теперь почти невозможно: «Чтобы иностранные деньги и инвесторы не покидали РФ, власти делают уход из страны невыгодным ни для покупателя, ни для продавца в противовес тем законам Евросоюза, которые обязывают корпорации это делать. Остановит это их или нет, неизвестно, потому что и до ужесточения существовали компании, которые готовы были фактически бесплатно дарить бизнес топ-менеджменту, лишь бы уйти из России. Такие сделки я знаю».

Требование о добровольном взносе при продаже актива иностранцами власти ввели в декабре 2022 года. Тогда его размер достигал 10% от суммы сделки, а альтернативой было согласие на рассрочку платежа для покупателя. Как сообщало агентство AK&M, в 2023-м иностранцы совершили почти 100 сделок по продаже своих российских активов на сумму более $11 млрд. Крупные игроки не могут получить одобрение на выход, даже если согласятся со всеми условиями, напоминает адвокат, управляющий партнер NSP Александр Некторов: «Действительно, те иностранцы, которые хотят уйти, готовы сделать все, чтобы хоть что-то получить. Поэтому нельзя сказать, что это абсолютно заградительные барьеры, которые невозможно преодолеть. Есть компании, которые затаились, то есть это бизнес, который невозможно остановить. А есть предприятия, которые очень сильно завязаны на действия материнской корпорации, то есть фактически российская структура осталась, они ее не продают, но деятельности она никакой не ведет. Это скорее влияет на средний и крупный бизнес.

Если мы говорим, например, про Raiffeisen Bank International, то, естественно, правительство не заинтересовано, чтобы системно значимые игроки уходили. Если есть какое-то предприятие, которые очень сильно технологически связано с зарубежными партнерами, и, например, без их участия его невозможно развивать, то его по максимуму будут удерживать.

Но если речь идет о каком-то производственном бизнесе, который может функционировать автономно, зачем задерживать владение им иностранцами? Поэтому здесь решение будет приниматься ad hoc. Какие-то бизнесы будут отпускать, какие-то — нет».

Ранее “Ъ” писал, что сделка с активами иностранной компании готовится на рынке лакокрасочных материалов. По словам источников, на покупку местных активов производителя Tikkurila рассчитывают топ-менеджеры ее российского подразделения. Сейчас компания находится в собственности американской PPG Industries.

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Даниил Бабкин