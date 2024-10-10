Долг банкротством красен

Суд признал банкротом Алексея Хотина и начал реструктуризацию его долгов. Иск о признании бывшего владельца банка «Югра» банкротом еще в 2022 году подал Альфа-банк. 9 октября суд эти требования удовлетворил, сообщил адвокат Хотина. Сейчас бизнесмен отбывает 9-летний срок за растрату. В реестр требований таким образом оказался включен его основный долг перед Альфа-банком более чем на 53 млрд руб. и неустойка на ту же сумму. Теперь Росимущество должно вернуть в конкурсную массу нефтяные компании, недвижимость и другие активы Алексея Хотина, пояснил его представитель. Претендовать на все это смогут и другие кредиторы, в том числе банки и Агентство страхования вкладов (АСВ). В июле оно уже подало заявление о вступлении в дело о банкротстве Хотина из-за долга на 180 млрд руб. Среди других заявителей в деле значатся компания «Краун Сити» и «Сбербанк».

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Всем им наверняка придется соревноваться за долю в активах осужденного банкира, говорит управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Очередность удовлетворения требований расписана в законе. Неуплата платежей, неисполнение каких-то договорных обязательств — все это попадает в третью очередь. И все кредиторы становятся пропорциональными, то есть из них формируется реестр, по которому, допустим, указывается, что такому-то я должен 10% от общей задолженности, такому-то — 15%, третьему — 20% и так далее.

Доли в том имуществе, которое останется после окончания процедуры банкротства, тут почва для споров следующая: конечно же, каждый кредитор заинтересован в том, чтобы его задолженность имела преимущественное значение, он насчитывает неустойку, за счет этого увеличивает ее, и возникают споры, насколько эти задолженности обоснованы. И все это рассматривает уже арбитражный суд в рамках дела о банкротстве. Лица, которые уже признаны кредиторами, также могут участвовать в этом деле и возражать против удовлетворения требований нового кредитора, ставить ему палки в колеса: не давать ему войти в реестр либо войти с меньшими требованиями».

Прежде по иску Генпрокуратуры в пользу Росимущества была изъята нефтяная группа «Русь-Ойл». Замоскворецкий суд посчитал, что структура находится в собственности Хотина. Его адвокат отметил, что приставы также требуют национализировать якобы принадлежащую Хотину недвижимость площадью в 1,5 млн кв. м квадратных метров. Это в том числе часть гостиницы Four Seasons и торговый центр «Горбушкин двор».

Доказать, что те или иные активы действительно принадлежат Алексею Хотину будет сложно, отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Сейчас мы уже говорим про активы физического лица. Компании, банки не смогли расплатиться и как на бенефициара на него субсидиарно эту ответственность повесили. Все, что будет доказано, что принадлежит ему, должно быть в конкурсной массе.

Понятно, что это плохие новости, но ожидаемые. Не очень понятно, какую роль здесь будет играть Росимущество, потому что ему приписывают 1,5 млн кв. м недвижимости. Понятно, что нет в реестре записи "Алексей Хотин — 1,5 млн квадратных метров". Скорее всего, формально они записаны в основном на других людей или другие компании. Есть еще разная степень контроля над активами. Поэтому то, что сейчас перешло под контроль Росимущества, вообще, не факт, что это может быть использовано в процедуре конкретно банкротства.

Банкротные суды — это всегда как бы в рамках одной коробочки, там, десятки разных судов. Имеет значение и документальное подтверждение, и изощренность юристов, и административный ресурс тоже. Национализация, пока не очень понятно, как она тут лепится, то есть там еще какие-то долги по налогам. Но долги по налогам не подразумевают национализации, это как будто бы вообще из другой оперы. Но требования по национализации не идут вперед никаких других. Это вообще не банкротные требования, просто отдельная история, то есть когда какие-то активы, если их нужно национализировать, их придется как-то выцарапать из конкурсной массы».

В 2020-м Алексей Хотин и Альфа-банк заключили мировые соглашения об урегулировании задолженности примерно на 500 млн руб. Правда, сооснователь банка Петр Авен позднее отмечал, что договоренности не исполнялись.

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Елизавета Скобцова