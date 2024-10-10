«Финансист» повторился на крипторынке

Россиянин стал фигурантом первого в истории дела о манипулировании крипторынком. 26-летнего Алексея Андрюнина задержали в Португалии и готовят к экстрадиции в США. Его обвиняют в проведении фиктивных сделок для искусственной накрутки торговых объемов и стоимости криптовалют. Андрюнин возглавляет компанию Gotbit, которая занимается выводом на рынок новых цифровых монет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CoinDesk / youtube.com Фото: CoinDesk / youtube.com

Вот как сам предприниматель описывал свою бизнес-модель: «Мы не продаем никому токены. Мы играем на стороне биржи и на стороне клиента в том смысле, что нас нанимают для того, чтобы монета, по сути, удовлетворяла требованиям биржи и была обеспечено ликвидность и на стороне продажи, и на стороне покупки, узкий спред, чтобы не было арбитражных окон между разными биржами. Рыночные факторы — чтобы мы их нормализовали, стабилизировали.

И вторая наша задача — сделать так, чтобы у фаундеров проекта всегда хватало финансовых ресурсов для развития. Клиент ставит задачу, и мы ее решаем. Иногда задача может быть очень конкретная, например: "Мне нужно сделать X2 вверх по цене". Иногда задача может быть скорее про бизнес: "Мне нужно вот столько-то денег и еще сделать листинг на Bybit", например. Разного рода задачи, и мы решаем их с помощью наших рыночных инструментов».

Gotbit и подобные компании называют себя маркетмейкерами. В традиционном понимании это особые игроки, которые поддерживают ликвидность и постоянно готовы заключить сделку, чтобы другие участники могли в любой момент продать или купить актив. Но в мире криптовалют это слово получило другое значение, поясняет основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин: «Даже несмотря на мое личное отношение к этой компании и к людям, которых задержали, я все-таки их знаю лично, но считаю, что их деятельность носит не совсем правовой характер.

Правильнее назвать это искусственной генерацией объема. Ситуация была парадоксальная: все об этом знали, но никто ничего не делал. И такая компания не одна. Есть еще несколько подобных организаций, они делают то же самое с молчаливого согласия рынка и, пока, регуляторов. Это вопрос времени.

Как это дело изменит рынок? Выглядит все, конечно, не очень законно, с одной стороны. С другой, для проектов было сделано много позитивного. Инвесторы часто понимали, на что они идут, и рисковали. Но другое дело, что это, как игра в казино, где заранее знаешь, что проиграешь. Это не оправдывает создателей такого казино.

А для рынка это урок, возможно, новый шаг к тому, чтобы он стал более прозрачным и легальным. К сожалению, после таких историй, как с Gotbit, все будут думать, что трейдинг в крипте это wash-схемы, маркетмейкеры-скамеры. Хотя можно все делать нормально, я уверен. Просто рынок очень молодой, не зарегулированный. Это приводит к злоупотреблению».

В американском Минюсте добавили, что по этому делу обвиняемым может грозить до 20 лет тюрьмы. Сделка со следствием потенциально снизит срок, но незначительно, отмечает партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Практики искусственного манипулирования стоимостью ценной бумаги известны рынку как минимум с 1930-х. Это повестка на уровне романов Теодора Драйзера, когда такие сделки были чем-то новым.

В криптовалюте у некоторых участников этого процесса по какой-то причине складывается ощущение, что все действует абсолютно по-другому, а федеральные законы, уголовное право не применяются к ним вообще.

Дело Binance, штраф в несколько миллиардов долларов, мне кажется, это был уже очень хороший сигнал рынку, что пора одуматься и действовать по закону. Воштрейдинг на крипторынке — весьма распространенное явление, просто не было такого масштаба, и люди не занимались этим как, собственно, бизнесом. Если обвиняемые по делу действительно искренне полагали, что они действовали абсолютно законно, то это, к сожалению, может свидетельствовать только о низком уровне их интеллекта.

Сделки со следствием всегда возможны. В американском уголовном процессе это один из основных механизмов, он позволяет быстрее добиться свершения правосудия. Другой вопрос: в данном деле не так очевидно, чем обвиняемые могут помочь следствию, какую дополнительную информацию могут предоставить».

В российской дипмиссии «РИА Новости» заявили, что власти Португалии не уведомляли Москву о задержании Алексея Андрюнина.

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Илья Сизов