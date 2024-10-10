Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о креативном директоре ювелирного бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Я обещала, что буду чаще рассказывать о тех, кого смело можно назвать ювелирами XXI века. Тех, кто формирует нашу драгоценную реальность и движет вперед искусство создания ювелирных украшений. И сегодня говорим о Клер Шуан, ученице Лоренса Бомера. У него она проработала 10 лет, хотя до того у нее был небольшой опыт сотрудничества с другой компанией и собственный бренд. А с 2011-го Клер работает креативным директором легендарного дома Boucheron.

С Клэр я познакомилась уже в период Boucheron, когда та сделала свою первую коллекцию. И сразу многие сошлись во мнении, что это гениально. Не исключением стал и Жоэль Артур Розенталь, один из знаменитых ювелиров ХХ века, который жив и творит до сих пор, но, конечно, формировал ювелирную реальность все-таки энное количество лет назад. Так вот, JAR отправил Клэр открытку с его персональной выставки в Метрополитен-музее, с изображением узнаваемой броши-зебры и текстом с поздравлениями.

Заслужить такую похвалу, учитывая характер ЖАРа, весьма непросто. Ну а дальше Клэр шла только вперед и вперед. Ловко соединяя прошлое и будущее. Она делала и делает настоящий Boucheron. В этом нет сомнений, он считывается. Но при этом она не копирует. Она не пытается выехать на каких-то изобретениях и достижениях прошлого, как это нередко бывает.

Кроме того, Клэр использует не только интересные сюжеты и темы для коллекций, как, например, «Созерцание», но и фантастические техники и материалы. В ее коллекции Carte Blanche Holographic было специальное покрытие, имитирующее этот голографический эффект. А в уже упомянутом «Созерцании» она использовала аэрогель, помещенный в капсулу в колье. В ее творчестве будто бы нет границ и ограничений. При этом она делает очень современный, носибельный и коммерчески успешный продукт.