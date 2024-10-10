Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как лучшие российские наработки на рынке кибербезопасности объединили в «КиберАльянс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

До 2022 года российские вендоры информационной безопасности развивали свои продукты в соответствии с собственной экспертизой. Каждая компания специализировалась на конкретных направлениях. Необходимость стремительного импортозамещения показала, что для создания эффективных альтернатив западным решениям требуется совместная работа вендоров.

Специалисты компании «Код Безопасности» предложили объединить лучшие наработки на российском рынке информационной безопасности в рамках так называемого КиберАльянса, который базируется на флагманском продукте NGFW (Next-Generation FireWall) «Континент 4» — лидере в данном сегменте отечественных продуктов.

В него, следуя концепции, внедряются механизмы защиты ведущих вендоров России. К примеру, «песочница» от одного разработчика, аутентификация от другого, комплаенс-контроль от третьего и так далее. Итоговое комплексное решение будет полноценным с качественными функциями, которые уж прошли проверку временем.

Вопрос совместимости «Континент 4» и других продуктов прорабатывают превентивно. Разработчики сразу отлавливают и исправляют потенциальные ошибки, проверяют отказоустойчивость. Это заметно сокращает период внедрения в IT-инфраструктуру заказчика. А строгое соблюдение сроков по импортозамещению для многих клиентов имеет критическое значение.

Новая концепция позволит избежать многих сложностей на этапе внедрения, заверил коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар: «Есть такая закономерность: чем более универсальным что-то является, тем оно менее специализированное. Именно эта идея легла в основу "КиберАльянса", когда мы собираем лучших вендоров по каждому из направлений, проверяем их совместимость и предоставляем заказчику готовое, не конфликтующее друг с другом решение вместо того, чтобы каждый вендор пытался сделать все подряд, теряя при этом в специализации».