Под покровом рамки

Скрыть автомобильный номер от камеры стоит 80 тыс. руб. И цена год от года растет. Проблема озаботила Совет федерации, который 9 октября ужесточил наказание за такие правонарушения. Водитель, который «с помощью специальных средств» прячет номер от видеофиксации, может быть лишен прав на срок до полутора лет. Сейчас наказание не превышает трех месяцев. К таким механизмам прежде всего относят откидные рамки. Но есть и другие способы скрыть номер от наблюдения. Как выяснил “Ъ FM”, этот бизнес вопреки запретам планирует экспансию. Спектр предложений расширяется, доходы растут, а механизмы для номеров-невидимок становятся все более изощренными. Как устроен этот рынок? Расскажет Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Самое бюджетное предложение — светоотражающая пленка. Она обойдется в несколько тысяч рублей. Но эффективна только ночью. Следующий уровень — номер целиком с таким же покрытием. Результат тот же, зато не отклеивается. Но при первом же звонке в нелегальный сервис клиенту объяснят, что это уже в прошлом. Флагманский продукт — откидные рамки, которые прячут номер за две десятых секунды. В Telegram, на досках объявлений и специальных сайтах есть сотни предложений. Сервис полного цикла — покупка, монтаж, инструктаж и даже пожелание доброго пути.

Нелегальный сервис: Под ключ с установкой в нашем центре — от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб., разные варианты. Комплект оборудования, куда входят передняя и задняя рамка, блок радиоуправления. После предоплаты оборудования мы вас записываем на ближайшее время, согласовываем дату. Другая часть суммы уже оплачивается за работу на месте.

Кодекс об административных правонарушениях не успевает за нелегальным рынком. Законодатели в пояснительной записке признают: хотя норма появилась в КоАП 17 лет назад, число манипуляций с номерами растет. Участники рынка подтверждают: спрос на установку откидных рамок стабилен, несмотря на ужесточения. Клиенты стали более осторожными. Среди заказчиков и бизнесмены, и чиновники, и даже представители ГАИ.

На сайте одного из операторов даже не скрывают, что помогут сделать номера невидимыми для камер: «Люди с каждым годом все больше устают от этого тотального контроля. Многие обращаются, под запрос проводим инструктаж, объясняем. Сенсоры расположены в незаметном месте, управление со штатных кнопок, можно программировать абсолютно разнообразными способами по желанию конкретного человека. Это могут быть и бизнесмены, и представители власти».

Среди клиентов много дальнобойщиков и транспортных предприятий, а недельный оборот исчисляется тысячами устройств, говорят на рынке. Владелец портала с десятками видов рамок признается, что в массе покупатели — очень состоятельные люди: «Типовой покупатель — владелец машины стоимостью от 20 млн руб. По большей степени работает психология. Штраф — это наказание, а тут я все-таки его избежал. Съездил он в Крым, получил штрафы. "Деньги и так потратил, дайте мне рамки, гуляем на все". Работяги, возможно, себе и откажут, будут покупать люди, которым денег хватает и рамки поставить, и заплатить, когда попадутся».

Устройства нижнего ценового сегмента можно встретить в онлайн-магазинах. Самое дешевое предлагают купить за 7 тыс. руб. Есть предложения отечественных производителей, много вариантов из Китая, рассказал представитель еще одного сайта, на котором можно приобрести рамки: «Все, что вы видите на маркетплейсах, это наши столетние разработки. Цены смешные, и, соответственно, качество такое же. Серийные, мелкосерийные — в городе от них никакой пользы нет, кроме случаев, когда стоит пробка, справа выделенная полоса и камера. Зачем стоять в пробке, когда можно спокойненько по выделенной полосе объехать? А так в основном ими пользуются на трассах».

Собеседники “Ъ FM” уверяют: главный риск, если механизм обнаружит инспектор. С дешевыми моделями это более вероятно. Но на рынке уже появились новые рамки, приводной механизм которых скрыт внутри бампера, рассказал представитель другого онлайн-магазина: «Гаишники вычисляют очень легко — водят пальцами за рамкой, и все понятно. Умные сотрудники ГАИ даже руки не пачкают, переворачивают камеру на фронталке, смотрят и видят петли. Рамки нового поколения намертво прикручены, выпадает только номер. Люди, которые попадались, рассказывали, что инспектор ничего не обнаружил, и они ехали дальше».

По данным МВД, в прошлом году число выявленных нарушений выросло примерно на 15% и составило 111 тысяч. Автоюристы говорят, что в основном штрафуют за наклейки или грязные номера. В авангарде —автономные датчики камер, пневмоприводы и даже миниатюрные стробоскопы.

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