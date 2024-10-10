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Коммерсантъ FM
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«Милтон» несется по Флориде

Как местные жители готовились к чрезвычайной ситуации

«Шторм века» обрушился на западное побережье американского штата Флорида. В соцсетях публикуют апокалиптические кадры: на фоне сирен видны торнадо, которые вырывают с корнями деревья, сносят крыши и разрушают дома. Однако самый негативный сценарий синоптиков не сбылся: приблизившись к штату, «Милтон» ослаб, его категорию снизили до третьей, с порывами ветра ниже 200 км/ч. Ожидается, что к утру 11 октября он примет форму так называемого внетропического шторма. Впрочем, и он обернется резкими порывами, дождями и опасными штормовыми приливами.

Фото: Chris Urso / Tampa Bay Times / AP

Фото: Chris Urso / Tampa Bay Times / AP

“Ъ FM” поговорил с жителями Флориды о том, с чем они столкнулись за последние трое суток. В штате объявлен режим ЧС. В 15-ти округах объявлена эвакуация. По данным Associated Press, под нее подпадают более 7 млн человек.

В опасной зоне оказался город Клируотер. Местный житель Аркадий решил переждать ураган в Майами: «После урагана "Хелен" на побережье было много разрушений, завалы еще не успели разобрать и сразу объявили эвакуацию.

Полицейские ездили с рупором и оповещали: "Эта эвакуация наполовину принудительная, мы не можем вас заставить выселиться, но, если что-то с вами случится, вам на помощь никто не приедет".

Я успел выехать за два дня. Пробки были сильные, кто-то писал, что ждали по 10 часов, я проехал свободно. И были аварии, говорят, что бензина не будет, но это все просто паника. Если вы отъедете буквально чуть-чуть на север, все открыто. Отели переполнены, многие не могут заселиться, спят в машинах, у меня там знакомые есть. Думаю, будет, куда возвращаться. Кто-то уехал, кто-то остался. Люди даже тросами дома закрепляют, не знаю, насколько это поможет».

«Милтон» разрушил не меньше 125 домов во Флориде

Уже днем 9 октября на Флориду обрушились проливные дожди, а по некоторым районам прошли торнадо. К вечеру больше 300 тыс. жителей остались без электричества. В округе Сарасота предупредили о наводнениях. В штате закрыты аэропорты, перекрыты мосты, железные дороги, порты, нефтепровод, а в городе Санкт-Петербург прекратили работу два очистных сооружения. Учебные заведения переведены на дистанционный формат.

По данным The New York Times, после начала эвакуации 7 октября стали появляться сообщения о дефиците бензина и продуктов. Житель Флориды Андрей говорит, что покинуть опасную зону удается не всем: «Мы забронировали отель в Джорджии, и так получилось, не очень хорошо, что нам пришлось вернуться, потому что остаться оказалось негде. Мы находимся выше от затопления, дома тут бетонные, а не как мы их называем "Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф".

В Санкт-Петербурге, который ближе к Мексиканскому заливу, будут затопления. Там все давно уже эвакуировались.

Я заправился на случай, если ситуация ухудшится. Машину поставил в гараж, закрыл ворота. Для окон есть металлические приспособления, тросы, чтобы они не разбились. Кто-то мешки с песком под двери кладет, в полиэтиленовую пленку закручивают машины. Все переживают.

Понятно, есть паника, очень многие уехали. Были пробки, бензина практически нигде нет. Магазины не работают, все разобрали. Люди запасаются. Неизвестно, будет ли электричество. Я предлагаю местным жителям выучить "Отче наш"».

Для тех, кто не смог уехать, власти развернули убежища, призвали не выходить из дома и запастись провизией. Одной из крупнейших эвакуационных зон стала агломерация Тампа-Бэй, с населением более 3 млн человек. Мэр Тампы прямо перед камерами заявила: «Те, кто останутся, погибнут». К совету не прислушался местный житель Алексей: «Я не стал уезжать.

Чему быть, того не миновать. Кроме меня, еще есть люди, которые остались. Мы живем в комьюнити, это закрытая территория. Все постройки здесь возводятся, чтобы противостоять ветру самой высшей категории по пятибалльной шкале.

В случае урагана мой дом должен выдержать, но не исключаю вариант, что крыша может слететь. Многие укрепляли все, что можно: забивают фанерами окна, ставят преграды, чтобы вода далеко не заходила. Я живу на втором этаже.

Что известно об урагане «Милтон»

До этого у нас ураган был, но несильный, мы находимся от океана где-то в 20 минутах езды. В этот раз говорят, что вообще полностью всех заденет, без разницы, далеко ты или недалеко. Мы ничего не укрепляли. Многие уезжают, убегают. Кто-то идет в специально оборудованные шелтеры в школах. Uber до шелтера бесплатно для всех. В редких магазинах можно еще найти воду, как во время пандемии. Ее завозят, но быстро разбирают. В радиусе 200 км бензина на заправках нет».

Самым смертоносным ураганом в истории США остается «Катрина», в 2005 году она унесла жизни 2 тыс. Ущерб оценили в $100 млрд. СМИ допускали, что «Милтон» может оказаться еще опаснее. По крайней мере, из-за него ученые предлагали изменить шкалу оценки ураганов и впервые присвоить стихии шестую категорию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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