Министр здравоохранения Удмуртии назвал причины сокращения рождаемости в районах

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин назвал причины роста уровня смертности и сокращения рождаемости в районах республики. Об этом он написал в Telegram после очередной коллегии в Сарапуле с главами и руководителями медорганизаций шести муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Багин, Telegram Фото: Сергей Багин, Telegram

«Миграция населения, алкоголизм, отток молодых людей в города — все это приводит увеличению уровня смертности в районах и уменьшению рождаемости. Обсуждали возможности удержания специалистов или привлечения их с помощью различных мер соцподдержки: оборудованные рабочие места, предоставление служебного жилья, проведение медосмотров и диспансеризации, не отходя от производства»,— написал министр.

Господин Багин добавил, что необходимо проработать программы по привлечению и сохранению кадров на местах посредством улучшения предложений по жилищным условиям.

Напомним, в первом полугодии рождаемость в Удмуртии сократилась на 7,5%. За это время в республике на свет появились 5,6 тыс. детей.