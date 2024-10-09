В Екатеринбурге на Серовском тракте прошла церемония заложения первого камня в основании мечети, которую планируют построить в честь героев специальной военной операции (СВО). Построить мечеть планировали с 2006 года, но разрешение на работы выдали только весной этого года. На заложение камня приехали представители мусульманских общин из разных регионов России, строить мечеть планируют на пожертвования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муфтий Москвы и Центрального региона, представитель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Альбир Крганов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Муфтий Москвы и Центрального региона, представитель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Альбир Крганов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соборную мечеть планируют построить на участке в Шувакишском лесопарке, возле Серовского тракта. Пока добраться туда можно лишь на машине или пешком вдоль трассы через лес, но это не помешало провести там церемонию закладки камня с традиционным приготовлением плова.

На церемонии первым взял слово глава духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Он объяснил, что мечеть было решено посвятить героям СВО, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоит на защите и «помочь противостоять разобщению людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония закладки первого камня в основание Мусульманского комплекса с мечетью в честь героев специальной военной операции в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественная церемония закладки первого камня в основание Мусульманского комплекса с мечетью в честь героев специальной военной операции в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Глубоко символично, что она названа в честь героев СВО. Там представители разных народов и религий. Сегодня нас пытаются расколоть и рассорить, но у нас уже есть внутренний иммунитет, чтобы этому не поддаваться»,–заявил он.

На церемонию пригласили и несколько участников спецоперации, представляющих разные национальности. Руководителей религиозных организаций и бойцов наградили медалью «Серебряный полумесяц» муфтията Свердловской области. Участники спецоперации в свою очередь поблагодарили и выразили надежду, что «победа будет за нами». Руководитель отдела просвещения духовного управления мусульман Дагестана Идрис-Хаджи Асадулаев заявил, что сейчас с подрастающим поколением ведется работа «недругами извне», которой необходимо противостоять, в том числе путем построения духовных учреждений и объединения людей. По его словам, главные ценности ислама — идеи мира, терпимости и уважения к другим, и об этом нужно помнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония закладки первого камня в основание Мусульманского комплекса с мечетью в честь героев специальной военной операции в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественная церемония закладки первого камня в основание Мусульманского комплекса с мечетью в честь героев специальной военной операции в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На камне, который заложили в основание, выбита надпись: «В ознаменование начало строительства Мусульманского центра с Соборной мечетью в городе Екатеринбург». Ниже нанесены две даты установки камня: 2024 год, по светскому календарю, и 1446 год от хиджры – переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину.

После всех выступлений Альбир Крганов благословил начинание, собравшиеся помолились за успешное строительство мечети, за «истинных шахидов» — мучеников, погибших на войне за отечество и попросил в молитве мира и спокойствия для отечества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония закладки первого камня в основание Мусульманского комплекса с мечетью в честь героев специальной военной операции в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественная церемония закладки первого камня в основание Мусульманского комплекса с мечетью в честь героев специальной военной операции в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участники церемонии высказали надежду на то, что строительство храма не будет долгим и вскоре на этом месте они смогут собраться в честь его открытия. Завершить строительство хотят в течение пяти лет. Как прозвучало на церемонии, средства на строительство готовы выделить представители бизнеса, исповедующие мусульманство, также планируется попросить помощи у главы Татарстана Рустама Минниханова, поскольку в Свердловской области исторически проживает много татар. Кроме того, средства планируют собрать среди членов мусульманской общины, в том числе в Екатеринбурге. Итоговую стоимость комплекса назвать пока не смогли.

О планах строительства соборной мечети в Екатеринбурге говорят еще с 2006 года. А в 2007 году экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети на берегу Исети, но дальше дело не продвинулось. Разрешение на строительство мечети на Серовском тракте администрация города выдала только в марте этого года, сейчас территория зарезервирована под религиозное учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муфтий Москвы и Центрального региона, представитель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Альбир Крганов (третий слева) во время церемонии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Муфтий Москвы и Центрального региона, представитель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Альбир Крганов (третий слева) во время церемонии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь участка под мечетью составит 8 га, а самого здания — 3,3 тыс. кв. м, его высота — 47,3 м. В учреждении смогут поместиться от 500 до 700 человек, храм будет окружен четырьмя минаретами.

Рядом с мечетью сделают двухэтажное помещение для омовения (тахарат-хана), с разделением для женщин и мужчин, а также возможностью проведения ритуалов омовения мертвых. На территории будет помещение с мусульманским магазином. Архитектурный стиль мечети выбран, по словам Альбира Крганова, «скромный, но солидный», традиционный для российских мечетей, но с татарским «колоритом» — в частности, в оформлении будут использованы национальные узоры.

Для начала хотят построить небольшой домик с молельной комнатой, затем уже приступят к возведению основной конструкции храма.

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Рядом с мечетью планируется строительство четырехэтажного здания медресе — это учебное заведение для мусульман.

По словам председателя духовного правления мусульман Свердловской области муфтия Абдуль-Куддусса Ашарина, в заведении, в том числе будут готовить имамов, так как одной из проблем мусульманства в Свердловской области, по его мнению, является нехватка имамов в сельских поселениях. Еще одна ветвь работы медресе, по словам Альбира Крганова, – помощь в интеграции в российское общество прибывших из других стран людей и противодействие «псевдоисламскому экстремизму».

Анна Капустина