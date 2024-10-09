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Экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай вырос почти в 3,6 раза за год

С начала года из Удмуртии в Китай экспортировали 6,36 тыс. тонн рапсового масла, что в 3,6 раза выше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

1 октября управление проконтролировало в Удмуртии отправку в Китай 219 тонн рапсового масла. Продукция прошла лабораторный контроль, карантинных вредных организмов не обнаружили. Собственнику продукции выдали фитосанитарный сертификат.

Напомним, площади под сев рапса в 2024 году уменьшились на 700 га из-за низкой урожайности этой культуры в 2023 году.

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