Отопление включили в 85% многоквартирных домов Ижевска

На сегодняшний день теплоноситель подали в 2,6 тыс. многоквартирных домов, что составляет 85% жилфонда столицы Удмуртии. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков во «Вконтакте».

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«Процесс подключения продолжается. Все возникшие локальные порывы, завоздушивания внутренней системы отопления оперативно устраняются силами ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний», — сказал господин Чистяков.

Отопление включили во всех социальных учреждениях города. Подключение жилых домов планируется завершить к 11 октября.