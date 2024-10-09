Количество IT-преступлений в Удмуртии выросло на 2,5 тысячи за год

19,8 тыс. преступлений зарегистрировали в Удмуртии за январь-сентябрь 2024 года, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, главным фактором роста показателя стали преступления в сфере компьютерной информации, количество которых увеличилось с 67 до 2,57 тыс. за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший прирост отметили в Глазовском (на 37,3%), Граховском (на 27,5%), Завьяловском (на 27,5%) и Камбарском (на 40,3%) районах, а также в Сарапуле (на 25,4%). Лидером в Ижевске стал Ленинский район, где количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 25,2%.

Количество изнасилований на территории региона увеличилось на 70% — с 30 до 51 зарегистрированного случая. Рост также отметили в сфере мошенничества — на 16,9% (с 4245 до 4964 фактов) и ДТП со смертельным исходом – на 2,6% (с 38 до 39 случаев).

В то же время на 18,8% уменьшилось число разбойных нападений, на 26,9% – грабежей, на 23,5% – краж имущества, на 19,3% — незаконного оборота оружия. Незначительно сократилось количество убийств (на 2%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 6,1%) и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (на 3,2%).

Раскрываемость преступлений по итогам трех кварталов составила 52,2%. При этом было раскрыто 100% убийств, изнасилований, разбойных нападений, ДТП и фактов умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью.