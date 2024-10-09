Вывоз круп из Удмуртии в другие страны увеличился почти в 10 раз с начала года

211,5 тонн ячменной, перловой и гороховой круп, а также овсяных хлопьев экспортировали из Удмуртии в Азербайджан, Белоруссию и Сербию с начала года. Это в 9,62 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

7 октября в Удмуртии проверили отправку 21,8 тонн овсяных хлопьев в Сербию. Продукция прошла лабораторный контроль, карантинных вредных организмов не обнаружили. Собственнику продукции выдали фитосанитарный сертификат.

Напомним, экспорт молочной продукции из Удмуртии увеличился в 3 раза с начала года.