Вывоз круп из Удмуртии в другие страны увеличился почти в 10 раз с начала года
211,5 тонн ячменной, перловой и гороховой круп, а также овсяных хлопьев экспортировали из Удмуртии в Азербайджан, Белоруссию и Сербию с начала года. Это в 9,62 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
7 октября в Удмуртии проверили отправку 21,8 тонн овсяных хлопьев в Сербию. Продукция прошла лабораторный контроль, карантинных вредных организмов не обнаружили. Собственнику продукции выдали фитосанитарный сертификат.
Напомним, экспорт молочной продукции из Удмуртии увеличился в 3 раза с начала года.